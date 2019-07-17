Доклад Парламентской ассамблеи НАТО раскрыл местонахождение 150 единиц ядерного оружия, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

В докладе Парламентской ассамблеи НАТО «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» были случайно раскрыты места расположения в Европе ядерного оружия США.

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Всего в докладе содержится информация о размещении 150 единиц ядерного оружия. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Из доклада известно, что ядерное оружие размещается на военных базах Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции

Этот доклад был подготовлен и опубликован в апреле, его вариант во вторник опубликовала бельгийская газета De Morgen.

В The Washington Post отмечают, что первоначальный вариант доклада был впоследствии удален. Впрочем, его автор, канадский политик Джозеф Дэй, подчеркивает, что этот отчет содержит только информацию, которая и так доступна из открытых источников. По его словам, это еще не окончательный вариант, в доклад могут быть внесены изменения, Парламентская ассамблея НАТО будет его рассматривать в ноябре.

Это не официальный документ НАТО, — сообщил изданию один из чиновников Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что этот доклад написан членами Парламентской ассамблеи НАТО.

Наличие американского ядерного оружия в Европе является следствием договоренности, достигнутой в 60-х годах прошлого века, и во многом является пережитком периода Холодной войны. Оно предназначалось прежде всего для ядерного сдерживания Советского Союза.

Напомним, в феврале российские СМИ рассекретили цели в США, которым грозит ядерный удар со стороны России.