Сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций американской телевизионной премии «Эмми»

Кадр из сериала «Чернобыль», фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/n124386-serial-chernobyl-poluchil-19-nominaciy-amerikanskoy-televizionnoy-premii-emmi.html

Ракурс

Созданный компаниями HBO и Sky пятисерийный мини-сериал «Чернобыль», посвященный событиям ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получил 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019.

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По этому показателю он вошел в тройку лидеров, сообщается на сайте премии.

Нынешние победители «Эмми» станут известны 22 сентября.

Второе место по количеству номинаций занял сериал «Странная миссис Мейзел», производства Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow и Amazon Studios. Его выдвинули в 20 категориях.

Первую строчку занимает созданный HBO телесериал «Игра престолов», выдвинутый в 32 номинациях. «Игра престолов» побила рекорд «Эмми», установленный в 1994 году, когда телесериал «Полиция Нью-Йорка» номинировали в 27 категориях.

«Чернобыль», в частности, будет соревноваться в категории «Лучший мини-сериал», где его конкурентами являются «Фессо/Вердон», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

Напомним, в мае телесериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов», в рейтинге шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку от зрителей крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb).