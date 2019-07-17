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Кадр із серіалу «Чорнобиль», фото: «112 Україна»

Серіал «Чорнобиль» отримав 19 номінацій американської телевізійної премії «Еммі»

17 лип 2019, 09:43
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Створений компаніями HBO та Sky п’ятисерійний міні-серіал «Чорнобиль», присвячений подіям ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримав 19 номінацій американської телевізійної премії Emmy Awards 2019.

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За цим показником він увійшов до трійки лідерів, повідомляється на сайті премії.

Цьогорічні переможці «Еммі» стануть відомі 22 вересня.

Другу сходинку за кількістю номінацій посів серіал «Дивна місіс Мейзел», виробництва Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow і Amazon Studios. Його висунули у 20 категоріях.

На першій сходинці — створений HBO телесеріал «Гра престолів», висунутий у 32 номінаціях. «Гра престолів» побила рекорд «Еммі», встановлений у 1994 році, коли телесеріал «Поліція Нью-Йорка» номінували у 27 категоріях.

«Чорнобиль», зокрема, змагатиметься в категорії «Кращий міні-серіал», де його конкурентами є «Фессо/Вердон», «Втеча з в’язниці Даннемора», «Гострі предмети» та «Коли вони нас побачать».

Нагадаємо, у травні телесеріал «Чорнобиль» обійшов «Гру престолів», в рейтингу шоу всіх часів, які отримали найвищу оцінку від глядачів найбільшого сайту про кіно Internet Movie Database (IMDb).


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