Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, присвячену річниці Революції гідності

Сенат США підтримав резолюцію щодо України, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124385-senat-ssha-odnostayno-uhvalyv-rezoluciu-prysvyachenu-richnyci-revoluciyi-gidnosti.html

Ракурс

Сенат США у вівторок одноголосно ухвалив резолюцію, присвячену п’ятій річниці Революції Гідності та пам’яті героїв Небесної сотні.

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Авторами цієї резолюції стали понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

У тексті резолюції наголошується на успіхах української влади у затвердженні верховенства права та наближенні країни до євроатлантичних норм, а також посиленні боєготовності ЗСУ та їхньої сумісності зі стандартами НАТО.

Резолюція також підтверджує, що США й надалі підтримуватимуть зусилля української влади, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України й не визнаватимуть анексію Криму Росією.

Союзників та партнерів США резолюція закликає продовжувати зберігати жорсткий санкційний режим щодо Росії. Окрема увага відводиться російсько-німецькому газогону «Північний потік-2», який називається «значною загрозою безпеці Європи», спрямованою на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед російськими військовими інтервенціями.

Крім того, верхня палата Конгресу США вітає український народ з «успішним проведенням вільних та справедливих виборів президента» й очікує, що парламентські вибори також відповідатимуть цим показникам.

Резолюція також торкається релігійного питання. Сенат вітає створення автокефальної Православної церкви України (ПЦУ) «як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу».

Нагадаємо, в офісі президента нещодавно заявили, що візит Володимира Зеленського до США може відбутися у липні-серпні.