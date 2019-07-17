Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную годовщине Революции достоинства

Сенат США поддержал резолюцию по Украине, фото: «Википедия»

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Сенат США во вторник единогласно принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти героев Небесной сотни.

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Авторами этой резолюции стали более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

В тексте резолюции подчеркиваются успехи украинских властей в утверждении верховенства права и приближении страны к евроатлантическим нормам, а также усиление боеготовности ВСУ и их совместимости со стандартами НАТО.

Резолюция также подтверждает, что США и впредь будут поддерживать усилия украинских властей, направленные на восстановление территориальной целостности Украины и не будут признавать аннексию Крыма Россией.

Союзников и партнеров США резолюция призывает продолжать сохранять жесткий санкционный режим в отношении России. Особое внимание отводится российско-германскому газопроводу «Северный поток-2», который называется «значительной угрозой безопасности Европы», направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед российскими военными интервенциями.

Кроме того, верхняя палата Конгресса США приветствует украинский народ с «успешным проведением свободных и справедливых выборов президента» и ожидает, что парламентские выборы также будут соответствовать этим показателям.

Резолюция также касается религиозного вопроса. Сенат приветствует создание автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) «как важной вехи в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния».

Напомним, в офисе президента недавно заявили, что визит Владимира Зеленского в США может состоятся в июле-августе.