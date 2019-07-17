«Магнитные» частицы активно оседают в сердцах жителей загрязненных городских районов

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Богатые железом, сильно намагниченные наночастицы, которые возникают в результате выбросов промышленности и автомобилей, а также работы тормозных систем транспорта, в значительном количестве присутствуют в сердцах молодых городских жителей.

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В сердцах жителей сильно загрязненных городских районов таких частиц в десять раз больше, чем у людей, живущих в местах с более чистым воздухом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой американских и британских ученых, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Наночастицы, которые попадают в сердце, приводят к повреждению клеток этого жизненно важного органа.

Ученые исследовали сердца 72 человек в возрасте от трех до 32 лет, проживающих в Мехико, и сердца девяти человек, которые жили в других местах и были контрольной группой.

Исследователи нашли доказательства того, что многие из этих наночастиц были сильно намагниченными, что создавало особый потенциальный риск сердечных проблем, включая:

провоцирование окислительного стресса (неспособности клетки преодолеть увеличение выделения активных форм кислорода и предотвратить повреждение клеточных структур в результате этого процесса) и хронического воспаления;

вероятность нарушения путей передачи электрических импульсов сердца;

повреждение тканей, поскольку частицы пытаются вращаться в пространстве, реагируя на магнитные поля;

потенциальное разрушение клеточных мембран магнитным вращением частиц.

Ученые отмечают, что большинство наночастиц в сердце имеют характерную округлую форму «расплавленной капли», которая является результатом их высокотемпературного образования.

Эти опасные наночастицы были обнаружены во многих различных клеточных структурах левого желудочка сердца, даже в митохондриях — органеллах клеток, которые являются важным источником энергии, необходимой для эффективной работы сердца.

Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по охране окружающей среды сообщило, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ВОЗ и Евросоюза.