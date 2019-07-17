Алехандро Толедо, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n124383-v-ssha-zaderjali-eks-prezidenta-peru.html

Ракурс

Вчера в США по ордеру об экстрадиции был арестован бывший президент Перу 73-летний Алехандро Толедо Манрике.

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Теперь американский суд должен решить, разрешать ли его экстрадицию на родину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Перу.

Страну Толедо возглавлял в период с 2001 по 2006 годы.

Перуанские правоохранители обвиняют его в получении взяток на общую сумму 20 млн долл. за лоббирование принятия закона, который вносил изменения в тендерные правила, позволившие бразильской строительной компании Odebrecht получить ряд контрактов на общую сумму 0,5 млрд долл. США.

Запрос от Перу относительно экстрадиции Толедо поступил в США еще в феврале прошлого года.

В апреле этого года в больнице скончался другой экс-президент Перу — Алан Гарсия, которого также подозревали в получении взяток от Odebrecht. Прибывшие задержать политика правоохранители обнаружили его с огнестрельным ранением головы, которое экс-президент нанес себе, запершись в своем кабинете.

Напомним, свидетельство почти 80 менеджеров и сотрудников Odebrecht весной 2017 года стали основанием для открытия антикоррупционного расследования против 108 политиков в Бразилии.