Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Алехандро Толедо, фото: Wikimedia Commons

У США затримали екс-президента Перу

17 лип 2019, 08:19
999

Вчора в США за ордером про екстрадицію був заарештований колишній президент Перу 73-річний Алехандро Толедо Манріке.

Loading...

Тепер американський суд має вирішити, чи дозволяти його екстрадицію на батьківщину. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу прокуратури Перу.

Країну Толедо очолював у період з 2001 по 2006 роки.

Перуанські правоохоронці звинувачують його в отриманні хабарів на загальну суму 20 млн дол. за лобіювання ухвалення закону, котрий вносив зміні в тендерні правила, які дозволили бразильській будівельній компанії Odebrecht отримати низку контрактів на загальну суму 0,5 млрд дол. США.

Запит від Перу щодо екстрадиції Толедо надійшов до США ще в лютому минулого року.

У квітні цього року в лікарні помер інший екс-президент Перу — Алан Гарсія, якого теж підозрювали в отриманні хабарів від Odebrecht. Правоохоронці, які прибули затримати політика, виявили його з вогнепальним пораненням голови, котре екс-президент завдав собі, зачинившись у власному кабінеті.

Нагадаємо, свідчення майже 80 менеджерів і співробітників Odebrecht навесні 2017 року стали підставою для відкриття антикорупційного розслідування проти 108 політиків у Бразилії.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Сумна річниця рейсу MH17: як Росія п’ять років бреше світу (ФОТО, ВІДЕО)

П’ять років тому, 14 липня 2014 року, літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 збили у небі над Донбасом. Це сталося над зоною російської агресії, загинули 298 людей — усі, хто був на борту. РФ усі ці роки уникає відповідальності

Світові новини
07:58

Зеленський поспілкувався телефоном із Меркель: стали відомі подробиці розмови

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 липня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони говорили про ситуацію на Донбасі, піднімали питання транзиту газу

Новини України
22:54   16 лип

Розстріли на Майдані: суд відпустив одного із беркутівців під домашній арешт

Святошинський райсуд Києва 16 липня розглянув справу про вбивства під час Євромайдану. Феміда розглядала клопотання прокуратури та захисту щодо запобіжного заходу підозрюваним й відпустила одного з них під домашній арешт

Новини України
17:03   16 лип
Новини партнерів
Загрузка...