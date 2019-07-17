Алехандро Толедо, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n124383-u-ssha-zatrymaly-eks-prezydenta-peru.html

Ракурс

Вчора в США за ордером про екстрадицію був заарештований колишній президент Перу 73-річний Алехандро Толедо Манріке.

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Тепер американський суд має вирішити, чи дозволяти його екстрадицію на батьківщину. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу прокуратури Перу.

Країну Толедо очолював у період з 2001 по 2006 роки.

Перуанські правоохоронці звинувачують його в отриманні хабарів на загальну суму 20 млн дол. за лобіювання ухвалення закону, котрий вносив зміні в тендерні правила, які дозволили бразильській будівельній компанії Odebrecht отримати низку контрактів на загальну суму 0,5 млрд дол. США.

Запит від Перу щодо екстрадиції Толедо надійшов до США ще в лютому минулого року.

У квітні цього року в лікарні помер інший екс-президент Перу — Алан Гарсія, якого теж підозрювали в отриманні хабарів від Odebrecht. Правоохоронці, які прибули затримати політика, виявили його з вогнепальним пораненням голови, котре екс-президент завдав собі, зачинившись у власному кабінеті.

Нагадаємо, свідчення майже 80 менеджерів і співробітників Odebrecht навесні 2017 року стали підставою для відкриття антикорупційного розслідування проти 108 політиків у Бразилії.