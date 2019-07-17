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«Магнітні» частинки активно осідають у серцях жителів забруднених міських районів

Учені виявили нову загрозу для здоров’я жителів забруднених міських районів

17 лип 2019, 08:50
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Багаті на залізо, сильно намагнічені наночастинки, котрі виникають в результаті викидів промисловості та автомобілів, а також роботи гальмівних систем транспорту, в значній кількості присутні в серцях молодих міських жителів.

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У серцях мешканців сильно забруднених міських районів таких частинок в десять разів більше, ніж у людей, які живуть у місцях з більш чистим повітрям. Про це свідчать результати дослідження, проведеного групою американських та британських учених, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Наночастинки, котрі потрапляють у серце, призводять до пошкодження клітин цього життєво важливого органа.

Учені дослідили серця 72 людей віком від трьох до 32 років, які проживали в Мехіко, і серця дев’яти людей, які жили в інших місцях і були контрольною групою.

Дослідники знайшли докази того, що багато з виявлених наночастинок були сильно намагніченими, що створювало особливий потенційний ризик серцевих проблем, включаючи:

  • провокування окисного стресу (нездатності клітини подолати збільшення виділення активних форм кисню та запобігти пошкодженню клітинних структур в результаті цього процесу) та хронічного запалення;
  • ймовірність порушення шляхів передавання електричних імпульсів серця;
  • пошкодження тканин, оскільки частки намагаються обертатися в просторі, реагуючи на магнітні поля;
  • потенційне руйнування клітинних мембран магнітним обертанням частинок.

Учені зазначають, що більшість наночастинок у серці мають характерну округлу форму «розплавленої краплі», котра є результатом їхнього високотемпературного утворення.

Ці небезпечні наночастинки були виявлені в багатьох різних клітинних структурах лівого шлуночка серця, навіть в мітохондріях — органелах клітин, котрі є важливим джерелом енергії, необхідної для ефективної роботи серця.

Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ВООЗ та Євросоюзу.


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