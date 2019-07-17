Доповідь Парламентської асамблеї НАТО розкрила місце знаходження 150 одиниць ядерної зброї, фото: Wikimedia Commons

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В доповіді Парламентської асамблеї НАТО «Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями та ядерні сили союзників» були випадково розкриті місця розташовування у Європі ядерної зброї США.

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Загалом у доповіді міститься інформація про розміщення 150 одиниць ядерної зброї. Про це повідомляє видання The Washington Post.

З доповіді відомо, що ядерна зброя розміщується на військових базах Kleine Brogel у Бельгії, Buchel у Німеччині, Aviano і Ghedi-Torre в Італії, Volkel у Нідерландах та Incirlik у Туреччині

Ця доповідь була підготована й опублікована у квітні, її варіант у вівторок опублікувала бельгійська газета De Morgen.

У The Washington Post зазначають, що початковий варіант доповіді був згодом видалений. Втім, його автор, канадський політик Джозеф Дей, наголошує, що цей звіт містить лише інформацію, яка й так доступна з відкритих джерел. За його словами, це ще не остаточний варіант, у доповідь можуть бути внесені зміни, Парламентська асамблея НАТО її розглядатиме в листопаді.

Це не офіційний документ НАТО, — повідомив виданню один із чиновників Північноатлантичного альянсу.

Він наголосив, що ця доповідь написана членами Парламентської асамблеї НАТО.

Наявність американської ядерної зброї в Європі є наслідком домовленості, досягнутої в 60-х роках минулого століття, і багато в чому є пережитком періоду Холодної війни. Вона призначалася передусім для ядерного стримування Радянського Союзу.

Нагадаємо, у лютому російські ЗМІ розсекретили цілі в США, яким загрожує ядерний удар з боку Росії.