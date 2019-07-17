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Ракурс
Майор полиции требовал систематические взятки от одного из предпринимателей, фото: Tengrinews

Майора ровенской полиции уличили в получении взятки талонами на топливо — СБУ (ФОТО)

17 июл 2019, 11:15
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Майора полиции, начальника сектора одного из райотделов Ровенской области, разоблачили в вымогательстве ежемесячной уплаты взяток от местного предпринимателя за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

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Полицейского задержали рядом с райотделом после получения взятки — 15 тыс. грн и талонов на топливо на эту же сумму. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках открытого по факту получения взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) производства решается вопрос об объявлении задержанному полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Майор полиции требовал систематические взятки от одного из предпринимателей, фото: СБУ

Майор полиции требовал систематические взятки от одного из предпринимателей, фото: СБУ

Майор полиции требовал систематические взятки от одного из предпринимателей, фото: СБУ

Напомним, в прошлом году в Луцке на взятке поймали исполняющего обязанности начальника Волынского управления внутренней безопасности полиции. Он получил неправомерное денежное вознаграждение за непривлечение к уголовной ответственности одного из сотрудников областной полиции.

Источник: Ракурс


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