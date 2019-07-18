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Додаток FaceApp з’явився у 2017 році, фото: Pexels

Скандал довкола FaceApp: кандидатам у президенти США рекомендують не використовувати популярний додаток

18 лип 2019, 18:27
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Національний демократичний комітет розіслав повідомлення в штаби кандидатів на президентських виборах у США, які відбудуться в 2020 році, із закликом не використовувати створений російськими розробниками, котрі базуються у Санкт-Петербурзі, популярний додаток FaceApp.

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Причиною цього вказуються «ризики для безпеки», повідомляє видання The Washinghton Post.

За словами керівника служби безпеки комітету Боба Лорда, наразі точно не ясно, які саме ризики в плані конфіденційності несе цей додаток, проте існують побоювання, що FaceApp може отримувати доступ до фотографій користувачів.

На цей момент неясно, які є ризики для конфіденційності, але ясно, що переваги відмови від програми переважають ризики, — наголошує Лорд.

Додаток FaceApp дозволяє користувачам смартфонів вносити зміни у фотознімки, змінюючи вік, стать або зачіску на фотографіях, часто з переконливими результатами. Додаток використовує програмне забезпечення штучного інтелекту для автоматичної зміни фотографій за лічені секунди, подібно до аналогічних функцій, що пропонуються Instagram та Snapchat.

Нагадаємо, експерти нещодавно розповіли, які небезпеки приховує використання FaceApp.


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