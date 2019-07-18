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Масштабное ДТП в Одеcской области: грузовик не уступил дорогу легковушке, четверо погибших. Фото: NewsOne

Масштабное ДТП в Одеcской области: грузовик не уступил дорогу легковушке, четверо погибших (ФОТО, ВИДЕО)

18 июл 2019, 17:54
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Масштабное ДТП в Одесской области произошло сегодня, 18 июля, около 9 утра. Вследствие столкновения грузовика и легкового автомобиля четыре человека погибли.

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По предварительным данным, MAN (МАН) не уступил дорогу легковому авто Volkswagen (Фольксваген), в результате чего последний на большой скорости влетел в грузовик. Все четверо погибших, среди которых есть и один ребенок, были пассажирами легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Масштабное ДТП в Одеской области: грузовик не уступил дорогу легковушке, четверо погибших. Фото: Нацполиция Одесской области

Масштабное ДТП в Одеской области: грузовик не уступил дорогу легковушке, четверо погибших. Фото: Нацполиция Одесской области

Как сообщает полиция, водитель грузовика после аварии не пострадал. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают личности погибших и возможные обстоятельства трагедии.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (о нарушении правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе произошла авария с участием пьяного водителя, вследствие которой водитель погиб, а другие пассажиры пострадали и были госпитализированы.

Источник: Ракурс


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