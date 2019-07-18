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В Україні 19 липня опади не очікуються

Погода в Україні 19 липня: синоптики опадів не прогнозують

18 лип 2019, 19:35
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Погода в Україні 19 липня очікується дещо теплішою, ніж попередньої доби.

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Температура повітря вночі становитиме 10−14°, на півдні — 13−17°, вдень — 24−28°, на півдні — до 30°. Вітер західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 19 липня опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12−14°, вдень — 24−26°.

У Львові наступної доби синоптики опадів також не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме — 11−13°, вдень — 25−27°.

В Одесі доба мине без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 26−28°.

У Дніпрі 19 липня опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 25−27°.

У Харкові метеорологи також не прогнозують опадів, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень — 25−27°.

На Закарпатті синоптики також опадів не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі — 12−14°, вдень — 26−28°.

Погода в Україні 19 липня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітний стан в Україні 19 липня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка в Києві 19 липня. Фото: gismeteo

Нагадаємо, у прогнозі погоди на липень синоптики пообіцяли дуже теплу погоду, проте з нестійким рівнем опадів.

Джерело: Ракурс


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