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Владимир Зеленский, фото: «Апостроф»

Внеочередные выборы: Зеленский обвинил Парубия в том, что ряд партий не попадет в парламент

19 июл 2019, 11:50
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной Рады Андрея Парубия в том, что ряд новых политических партий не смогут попасть в парламент на внеочередных выборах, поскольку проходной барьер не был снижен с пяти до трех процентов.

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Об этом Зеленский заявил журналистам во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны, ссылаясь на данные социологических исследований, сообщает агентство «Укринформ».

Также Зеленский добавил, что больше не намерен взаимодействовать с Парубием, после отказа спикера созвать внеочередное заседание Рады.

Мы могли это сделать за один-два-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встречи с господином Парубием. После его последнего ответа больше нет никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом, — отметил Зеленский.

Напомним, Парубий вчера сообщил, что в кратчайшие сроки созовет внеочередное заседание Рады, если команда Зеленского без ошибок оформит соответствующее представление. Парубий отметил, что направленное Зеленским 17 июля представление о созыве внеочередного заседания Верховной Рады не было оформлено в соответствии с требованиями законодательства.


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