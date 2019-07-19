Обыски в компании «Богдан» устроило НАБУ. Фото: opk.com.ua

https://racurs.ua/n124479-nabu-ustroilo-obyski-v-korporacii-bogdan-motors.html

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Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют обыски в помещениях частного акционерного общества «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и клубе «5 элемент», который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

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Обыски санкционированы и проводятся в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Антикоррупционного бюро.

Следователи считают, что чиновники «Богдан Моторс» в 2015—2018 годах незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и закупили эти спецавто по завышенным ценам. Действия злоумышленников квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что детективы расследуют эти факты с апреля 2018 года.

Напомним, в Государственное бюро расследований на допрос вызвали экс-президента Украины Петра Порошенко. Бывшего главу государства планировали допросить в качестве свидетеля в рамках уголовного производства относительно отмывания средств преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбацкой» и уклонения от уплаты налогов.