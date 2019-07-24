Обыски компании «Богдан Моторс» снова проводит НАБУ. Фото: anticorr.media

https://racurs.ua/n124705-obyski-kompanii-bogdan-motors-snova-provodit-nabu.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины снова обыскивает помещения автомобильной компании «Богдан Моторс» в Киеве.

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Обыски НАБУ проводит и в «Укрсимбанке», с которым сотрудничала автокомпания, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

В самой компании изданию подтвердили информацию об обысках, назвав их политически мотивированными и необоснованными.

По данным «Богдан Моторс», следственные действия касаются реструктуризации банковского кредита, который компания брала для строительства заводов.

В условиях катастрофического обвала автомобильного рынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия государственной поддержки и финансирования компания не смогла обслуживать кредит, и банк пошел навстречу, — заявил представитель компании Сергей Красуля.

Напомним, 19 июля НАБУ уже приходило с обысками в компанию «Богдан Моторс». В бюро тогда заявили, что следственные действия происходили по факту растраты госсредств в особо крупных размерах представителями Министерства обороны и Генштаба Вооруженных сил Украины при формировании государственного оборонного заказа и закупки специального автомобильного транспорта по завышенным ценам.