Кандидатуру нового главы Ивано-Франковской ОГА согласовало правительство

Денис Шмыгаль, фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n124706-kandidaturu-novogo-glavy-ivano-frankovskoy-oga-soglasovalo-pravitelstvo.html

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Правительство согласовало назначение директора Бурштынской ГЭС Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА).

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Об этом после сегодняшнего заседания Кабмина рассказал журналистам представитель президента в правительстве Андрей Герус, сообщает агентство «РБК-Украина».

Бурштынскую ГЭС Шмыгаль возглавил в январе прошлого года.

До этого он в Львовской ОГА занимал должности главы департамента экономического развития, торговли и промышленности, а также был заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области.

О том, что Шмыгаля назначат на должность главы Ивано-Франковской ОГА, президент Украины Владимир Зеленский заявил 6 июля, во время представления новоназначенного председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского. Ранее Зеленский в соцсетях предложил жителям Львовщины избрать председателя ОГА из числа трех кандидатур, среди которых был и Шмыгаль.

Напомним, в конце июня Кабмин согласовал кандидатуры восьми глав ОГА, представленных президентом.