Кличко грозит увольнение по инициативе Зеленского. Фото: "Тексты"

https://racurs.ua/n124707-klichko-grozit-uvolnenie-po-iniciative-zelenskogo.html

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Освободить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации просит президент Владимир Зеленский в обращении у Кабинету министров Украины.

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Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в руководстве Офиса президента Украины.

Отмечается, что в Кабмине уже получили и изучают обращение президента об увольнении Кличко. Это подтвердил Василий Рябчук, пресс-секретарь премьер-министра Украины.

В Офисе президента Зеленского объяснили, что обращение об увольнении Кличко является формальностью, поскольку по действующему законодательству после избрания нового президента все главы местных администраций должны быть уволены.

Да, это правда, согласно закону Украины. Напомню, были представления на увольнение глав других облгосадминистраций тоже, — подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Также в Офисе Зеленского сообщили, что в настоящее время не имеют окончательного решения по кандидатуре нового главы КГГА в случае, если Кабмин освободит Кличко с этой должности. Не спешат с этим решением потому, что назначение нового главы КГГА может произойти не ранее конца сентября 2019 года.

Напомним, что в апреле 2019 года Служба безопасности Украины сообщала о том, что должностные лица Киевской городской государственной администрации наладили механизм систематического получения взяток от лиц с группой инвалидности.