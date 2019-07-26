Гройсман рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании правительства. Фото: "Вголос"

https://racurs.ua/n124803-groysman-rassmotrit-uvolnenie-klichko-na-blijayshem-zasedanii.html

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал рассмотреть вопрос об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании правительства.

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По мнению Гройсмана, Кличко в любом случае предстоит сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом, как того требует Конституция Украины. В дальнейшем лишь стоит вопрос о назначении нового главы столицы, и будет ли им Кличко — зависит от решения Зеленского. Об этом Гройсман рассказал в эфире «Радио НВ».

Гройсман добавил, что назначение нового мэра столицы — это исключительно полномочия президента, и он не будет мешать ему назначать глав администраций, как и не делал этого ранее.

Больше информации премьер предоставить не может, так как об этом с президентом он не говорил.

Напомним, что в своем обращении к Кабинету министров президент Зеленский попросил уволить с должности главы КГГА Виталия Кличко. В Офисе президента добавили, что эта просьба — лишь формальность, которую требует действующее законодательство нашей страны.