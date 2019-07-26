Сьогодні детективи НАБУ прийшли з обшуками до ОАСК, фото: «Інформатор»

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Стало відомо, в кого саме з суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) сьогодні проводять обшуки.

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Обшуки проводяться в голови ОАСК Павла Вовка, а також у суддів Євгенія Аблова, Ігоря Погрібниченко, Ігоря Качура та Руслана Арсірія. За інформацією видання Bihus.info, журналістів у будівлю суду не пропускають, суддям та співробітникам апарату суду її залишити не дозволяють. Адвокатів до суду пускають по черзі.

Зазначається, що обшуки здійснюються в межах об'єднаної справи щодо законності повноважень голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотки та інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). ОАСК у травні ухвалив рішення про визнання відсутності їхніх повноважень. У ВККС з цим рішенням суду не погоджуються.

В прес-службі НАБУ зазначають, що, за версією слідства, голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККС, щоб уникнути проходження обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для суддів.

Керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк під час брифінгу повідомив, що вже підготовлено проект повідомлення про підозру стосовно керівництва і чотирьох суддів ОАСК за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і організації прийняття завідомо неправосудних рішень, повідомляє видання «Громадське».

Усі проекти повідомлень про підозру наразі направлені до керівництва Генпрокуратури для погодження.

Нагадаємо, рішення ОАСК про позбавлення повноважень Козьякова та Щотки було ухвалене 15 травня.