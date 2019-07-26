Сегодня детективы НАБУ пришли с обысками к ОАСК, фото: «Інформатор»

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Стало известно, у кого именно из судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сегодня проводят обыски.

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Обыски проводятся у главы ОАСК Павла Вовка, а также у суддей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Игоря Качура и Руслана Арсирия. По информации издания Bihus.info, журналистов в здание суда не пропускают, судьям и сотрудникам аппарата суда его покинуть не позволяют. Адвокатов в суд пускают по очереди.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках объединенного дела о законности полномочий председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьякова, его заместителя Станислава Щотки и других членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). ОАСК в мае принял решение о признании отсутствия их полномочий. В ВККС с этим решением суда не согласны.

В пресс-службе НАБУ отмечают, что, по версии следствия, председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе ВККС, чтобы избежать прохождения обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для судей.

Руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк во время брифинга сообщил, что уже подготовлен проект сообщения о подозрении в отношении руководства и четырех судей ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений, сообщает издание «Громадське».

Все проекты сообщений о подозрении в настоящее время направлены руководству Генпрокуратуры для согласования.

Напомним, решение ОАСК о лишении полномочий Козьяков и Щотки было принято 15 мая.