В Украине требуют прекратить финансирование партий из госбюджета — петиция. Фото: TV5

https://racurs.ua/n124801-v-ukraine-trebuut-prekratit-finansirovanie-partiy-iz-gosbudjeta-peticiya.html

Ракурс

Финансирование партий за счет средств государственного бюджета украинцы требуют прекратить и для этого собирают голоса под соответствующей петицией, созданной на сайте официального представительства президента Украины. На данное время ее подписали около 14 тыс. человек.

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Автором петиции об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине выступил украинский политик и общественный деятель, лидер партии «Громадський рух «Рідна країна» Николай Томенко.

По его словам, за четыре предыдущих года на финансирование уставной деятельности политических партий из государственного бюджета было выделено почти 1,5 млрд грн.

Как известно, с 2019 года за счет средств государственного бюджета будут финансироваться не только те политические партии, которые преодолели 5% барьер, но и те, что набрали 2% голосов избирателей. По мнению Томенко, в течение пяти последующих лет государство должно потратить на финансирование этих политических сил около 5,9 млрд грн.

Вместо этого автор петиции предлагает направить государственные средства на решение более важных проблем безопасности и обороны государства, а также качества жизни украинский. В частности, речь идет о финансировании армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни.

До завершения сбора подписей под петицией об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине осталось 90 дней.

Ранее «Ракурс» сообщал, что «Партия Шария», которую основал видеоблоггер Анатолий Шарий, получит государственное финансирование, поскольку набрала 3,1% голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду.