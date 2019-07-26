Я отказал Богдану в согласовании всех действий с Вавришем и Ткаченко — Кличко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124800-ya-otkazal-bogdanu-soglasovyvat-vse-deystviya-s-vavrishem-i-tkachenko-klichko.html

Ракурс

Виталий Кличко сообщил, что председатель Офиса президента Андрей Богдан пытался подчинить его своим людям — столичному застройщику Андрею Вавришу и гендиректору «1+1» Александру Ткаченко.

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По словам Кличко, в телефонном звонке Богдан заявил ему о необходимости согласования всех действий, касающихся процессов в столице, с двумя персоналиями. Киевскому главе предоставили право выбора, с кем из них сотрудничать — с Вавришем или Ткаченко. Об этом Кличко заявил на своем брифинге сегодня, 26 июля.

После этого звонка, который состоялся около трех недель назад, Кличко также пообщался и с Вавришем. Во время их личной встречи столичному мэру сообщили о возможности переезда Офиса президента с Банковой в «Украинский дом». В ответ Кличко сообщил, что «Украинский дом» находится во владении Государственного управления делами президента, а не городской общины.

Также он отметил, что подтвердить слухи о выдвижении на пост столичного мэра Александра Ткаченко он не может, так как ему об этом он не заявлял.

Кроме того, мэр столицы опроверг упреки о решающей роли в муниципалитете Вадима Столара. По его словам, слухи о том, что Кличко не руководит городом — это лишь манипуляции, и в принятии решений на городского главу влияет «только воля киевлян».

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. В Кабмине уже получили и изучают обращение президента об увольнении мэра.