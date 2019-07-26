Во время поиска взрывчатки в Одессе, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n124799-odessit-provedet-god-za-reshetkoy-iz-za-zaminirovaniya-gorsoveta.html

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К заключению сроком один год осужден 33-летний одессит из-за ложного сообщения о минировании зданий Одесского городского совета и морского университета.

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Соответствующее правонарушение мужчина совершил в апреле, позвонив с таксофона в полицию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре отмечают, что из-за действий злоумышленника была нарушена общественная безопасность людей, находящихся в зданиях, поскольку полицейским и спасателям пришлось проводить их эвакуацию, а также осуществлять мероприятия по поиску возможных взрывных устройств.

О получении с интервалом более чем 40 минут двух сообщений о минировании упомянутых зданий одесская полиция сообщала 8 апреля. Тогда к поискам взрывчатки были привлечены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Спустя несколько часов поисков взрывчатка не была обнаружена.

Напомним, в январе 2018 года правоохранители также получали сообщение о минировании здания городского совета в Одессе. Тогда во время проверки здания взрывчатку также не выявили.