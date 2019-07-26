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Під час пошуку вибухівки в Одесі, фото: Національна поліція
Одесит проведе рік за ґратами через «замінування» міськрадиhttps://racurs.ua/ua/n124799-odesyt-provede-rik-za-ratamy-cherez-zaminuvannya-miskrady.htmlРакурс
До ув’язнення строком один рік засуджено 33-річного одесита через неправдиве повідомлення про замінування будівель Одеської міської ради та морського університету.
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Відповідне правопорушення чоловік здійснив у квітні, зателефонувавши з таксофона до поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
У прокуратурі наголошують, що через дії зловмисника було порушено громадську безпеку людей, які перебували в будівлях, оскільки поліцейським та рятувальникам довелося проводити їхню евакуацію, а також здійснювати заходи з пошуку ймовірних вибухових пристроїв.
Про отримання з інтервалом у понад 40 хвилин двох повідомлень про нібито замінування згаданих будівель одеська поліція повідомляла 8 квітня. Тоді до пошуків вибухівки були залучені вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.
Через кілька годин пошуків, вибухівку виявлено не було.
Нагадаємо, у січні 2018 року правоохоронці також отримували повідомлення про нібито замінування будівлі міської Ради в Одесі. Тоді під час перевірки будівлі вибухівку також не виявили.
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