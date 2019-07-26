Браковані бронежилети для армії: Луценку закидають незаконне втручання в розслідування. Фото: "Комментарии"

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Генеральний прокурор Юрій Луценко дав незаконні вказівки у справі про закупівлю Міністерством оборони України 11 тис. бракованих бронежилетів. Цим він незаконно втрутився у процес розслідування справи про державні закупівлі в оборонному комплексі.

Про таке сьогодні розповів прокурор третього відділу процесуального управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Микола Середа під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За словами Середи, 17 липня під час розслідування даної справи Луценко дав вказівку про призначення іншої експертизи в іншу експертну установу. Через те, що сам Середа вважав цю вказівку незаконною, він її не виконав, бо, на його думку, підстав для проведення іншої експертизи в іншій установі немає.

Середа зазначив, що балістичні характеристики бронежилетів, які досліджувалися, не витримали під час експертизи, а в цілому було поставлено 11 тис. неякісних бронежилетів.

Також він сказав, що на складах Міноборони браковані бронежилети прийняли під тиском заступника міністра оборони, не уточнивши його прізвища.

Крім цього, Середа розповів, що під час слідчих дій були встановлені плани Міноборони щодо закупівлі 20 тис. бронежилетів і сказав, що потреби в цьому не було.

На складах була необхідна кількість бронежилетів цього ж класу. Чому було прийнято рішення про закупівлю Міноборони цих бронежилетів, ніхто не може пояснити, — зауважив Середа.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що наприкінці червня у ДБР повідомили про проведення 40 обшуків за місцями проживання посадовців Міноборони, працівників комерційних структур, а також в офісних приміщеннях в межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі бронежилетів для потреб ЗСУ за завищеними цінами.