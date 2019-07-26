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У Чернівецькій області впав дельтаплан, є постраждалі. Фото: "24 Канал"

У Чернівецькій області впав дельтаплан, є постраждалі (ФОТО)

26 лип 2019, 14:06
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У Чернівецькій області сьогодні, 26 липня, близько 9.25 годин сталося падіння легкомоторного літака. Двох чоловіків, які перебували в ньому, госпіталізували медики.

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Дельтаплан упав у селі Погорілівка Чернівецькій області. У ньому знаходилося двоє осіб, які внаслідок падіння постраждали. Свідками стали місцеві жителі, які викликали на місце події співробітників поліції, служби порятунку і медиків. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

У Чернівецькій області впав дельтаплан, є постраждалі. Фото: ДСНС

У Чернівецькій області впав дельтаплан, є постраждалі. Фото: ДСНС

Постраждалі з травмами були у терміновому порядку госпіталізовані медиками у Заставнівську центральну районну лікарню.

Як повідомляється, на даний момент на місці події працюють представники правоохоронних органів з метою з’ясування всіх обставин падіння літального апарату, а також особистостей постраждалих.

Нагадаємо, що раніше падіння мотодельтаплану сталося в Полтавській області. За даними рятувальників загоряння на місці аварії не сталося. Внаслідок падіння двоє осіб отримали травми.

Джерело: Ракурс


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