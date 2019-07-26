Парламентські вибори в Україні відбулися 21 жовтня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n124796-parlamentski-vybory-stalo-vidomo-hto-z-kandydativ-potraplyaie-do-parlamentu-spysok.html

Ракурс

Вже відомі переможців цьогорічних позачергових парламентських виборів на 199 мажоритарних округах, а також повністю підраховані 100% протоколів з результатами голосування за партійними списками.

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Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Серед партій найбільше на цьогорічних силах здобула політсила «Слуга народу» — 43,16% або 6 млн 307 тис. 097 голосів виборців. Таким чином, ця партія отримає 124 місяці в парламенті.

На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя», котру підтримали 13,05% виборців. Ця політсила отримала 37 місць.

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» посіло третю сходинку з 8,18% - це 24 місця у парламенті.

«Європейська солідарність» здобула 8,10% - 23 місця у Верховній Раді.

На п’ятій сходинці розташувалася партія «Голос» з 5,82% - 17 місць у парламенті.

Решта партій не подолали прохідний бар'єр.

З урахуванням мажоритарних округів, до парламенту від «Слуги народу» можуть пройти 255 осіб, від «Опозиційної платформи — За життя» — 43 особи, від «Батьківщини» — 26 осіб, від «Європейської солідарності» — 25 осіб, від «Голосу» — 20 осіб.

«Слуга народу»

За списком:

Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Ірина Венедиктова Давид Арахамія Галина Янченко Михайло Федоров Олександр Корнієнко Анастасія Красносільська Олександр Ткаченко Жан Беленюк Сергій Бабак Владислав Криклій Олена Шуляк Дмитро Наталуха Єлизавета Ясько Олексій Оржель Андрій Герус Михайло Радуцький Денис Монастирський Данило Гетманцев Денис Малюська Андрій Холодов Гео Лерос Сергій Кальченко Мікс Ткаченко Єгор Чернєв Святослав Юраш Павло Сушко Ірина Верещук Олександр Кубраков Олена Коробкова Юлія Діденко Дмитро Соломчук Михайло Ананченко Анна Коваленко Владлен Неклюдов Ігор Кривошеєв Сергій Іонушас Олександр Завітневич Вадим Струневич Володимир Воронов Юрій Аристов Юрій Кисіль Вадим Галайчук Артем Ковальов Валерій Стернійчук Галина Михайлюк Роман Бабій Олександр Качура Ганна Новосад Артем Культенко Олег Марусяк Микола Кириченко Галина Третьякова Павло Халімон Олена Мошенець Ольга Саладуха Ольга Коваль Загоруйко Аліна Олег Бондаренко Михайло Крячко Марина Бардіна Людмила Марченко Іван Юнаков Дарина Володіна Ольга Савченко Оксана Гринчук Володимир Козак Андрій Лисюк Олександр Сова Роман Боярчук Володимир Ватрас Роман Мулик Олег Тарасов Анатолій Костюх Євген Брагар Віталій Безгін Ольга Кавун Олександр Салийчук Елла Рєпіна Арсеній Пушкаренко Мар’ян Заблоцький Андрій Клочко Юлія Овчиннікова Олександр Мережко Олексій Устенко Олександр Кабанов Федір Веніславський Лада Булах Євген Петруняк Олександр Мариковський Олександр Федієнко Андрій Мотовиловець Ганна Колесник Єлизавета Богуцька Артем Нагаевский Микита Потураєв Павло Якименко Михайло Соколов Артем Кунаєв Дмитро Припутень Максим Павлюк Василь Мокан Роксолана Пидласого Богдан Торохтій Оксана Дмитрієва Маргарита Шов Андрій Костін Руслан Горбенко Андрій Жупанин Ростислав Тістик Євгенія Кравчук Неллі Яковлєва Сергій Гривко Петро Павловський Ірина Аллахвердієва Олена Вінтоняк Юрій Заславський Андрій Задорожний Остап Шипайло Іван Шинкаренко Совгиря Ольга Володимир Крейденко Тарас Тарасенко

По округах:

Олександр Юрченко Максим Перебийніс Артем Дубнов Сергій Швець Богдан Яременко Леся Забуранная Мар’яна Безугла Дмитро Гурін Микола Тищенко Анна Бондар Анна Пуртова Роман Грищук Людмила Буймістер Максим Пашковський Анатолій Драбівський Ірина Борзова В’ячеслав Рубльов Дмитро Кисилевський Максим Бужанський Кирило Нестеренко В’ячеслав Медяник Юрій Мысягин Сергій Демченко Ганна Лічман Володимир Захарченко Олена Криворучкина Юрій Корявченков Дмитро Чорний Денис Герман Роман Каптелов Владислав Бородін Сергій Северин Олександр Трухін Ігор Герасименко Богдан Кіцак Дмитро Костюк Тетяна Грищенко Сергій Кузьміних Михайло Лаба Геннадій Касай Роман Соха Євген Шевченко Сергій Штепа Юлія Яцик Павло Мельник Марина Нікітіна Ігор Фріс Едуард Прощук Олександр Матусевич Зіновій Андриевич Володимир Тимофійчук Олег Дунда Валерій Колюх Анна Скороход Олександр Дубинський Олександр Горобець Ольга Смаглюк Василевська Микола Галушко Сергій Бунін Олександр Дануца Ігор Мурдій Юрій Кузбит Олег Варонько Олексій Кузнєцов Орест Саламаха Юрій Камельчук Андрій Лопушанський Олександр Пасічний Олександр Гайду Ігор Копытин Ігор Негулевский Артем Черноморов Максим Дирдін Артем Дмитрук Олег Колєв Олексій Леонов Олександр Горенюк Степан Чернявський Ігор Васильківський Сергій Колебошин Олександр Ткаченко Дмитро Нальотів Андрій Боблях Анастасія Ляшенко Костянтин Касай Олексій Мовчан Максим Березін Олександр Ковальчук Роман Іванісов Олександр Аликсийчук Сергій Литвиненко Тетяна Рябуха Ігор Васильєв Максим Гузенко Микола Задорожній Андрій Богданець Ігор Васильєв Володимир Гевко Марія Мезенцева Олександр Куницький Андрій Одарченко Вікторія Кинзбурская Юрій Здебський Олександр Бакумов Євген Пивоварів Дмитро Любота Олександр Литвинов Олексій Кучер Олексій Красов Дмитро Мікіша Павло Павлишин Вікторія Вагнер Володимир Іванов Олексій Ковальов Микола Стефанчук Олена Копанчук Олексій Жмеренецький Ігор Марчук Любов Шпак Олег Арсенюк Андрій Стрихарский Олександр Скічко Сергій Нагорняк Олена Лис Максим Заремский Георгій Мазурашу Валерій Божик Олег Семінський Антон Поляків Максим Зуєв Валерій Зуб

«Опозиційна платформа — За життя»

За списком:

Юрій Бойко Вадим Рабінович Віктор Медведчук Наталія Королевська Сергій Льовочкін Василь Німченко Нестор Шуфрич Сергій Ларін Сергій Дунаєв Тарас Козак Вадм Столар Юлій Іоффе Михайло Папієв Ігор Абрамович Дмитро Ісаєнко Микола Скорик Григорій Суркіс Ігор Кисельов Юрій Загородній Анатолій Бурмич Юлія Льовочкіна Олександр Колтунович Григорій Мамка Володимир Кальцев Юрій Павленко Наталія Приходько Віктор Чорний Віталій Борт Михайло Макаренко Олег Волошин Тетяна Плачкова Олександр Пузанов Чисто Мамоян Ілля Ківа Ренат Кузьмін Олександр Качний Антоніна Славіцька

По округах:

Олександр Пономарьов Олександр Лукашев Федір Христенко Юрій Солод Валерій Гнатенко Володимир Мороз

«Батьківщина»

За списком:

Юлія Тимошенко Сергій Тарута Валентин Наливайченко Сергій Соболєв Олена Кондратюк Іван Кириленко Андрій Кожем’якін Григорій Немиря Сергій Власенко Валерій Дубіль Олександр Абдуллін Іван Крулько Анжеліка Лабунська Костянтин Бондарєв Михайло Цимбалюк Віталій Данилов Ольга Бєлькова Олексій Кучеренко Андрій Ніколаєнко Михайло Волинець Андрій Пузійчук Альона Шкрум Володимир Кабаненко Вадим Івченко

По округах:

Олег Мейдич Євген Яковенко

«Європейська солідарність»

За списком:

Петро Порошенко Андрій Парубій Ірина Геращенко Михайло Забродський Софія Федина Мустафа Джемілєв Яна Зінкевич Ахмет Чийгоз Олег Синютка Іванна Климпуш-Цинцадзе Артур Герасимов Степан Кубів Ірина Фриз Ніна Південця Ірина Луценко Вікторія Сюмар Володимир Ар'єв Ростислав Павленко Микола Величкович Сергій Алексєєв Руслан Князевич Максим Саврасов Марія Іонова

По округах:

Микола Княжицький Михайло Бондар

«Голос»

За списком:

Святослав Вакарчук Юлія Клименко Кіра Рудик Ярослав Железняк Олександра Устінова Олег Макаров Ярослав Юрчишин Сергій Рахманін Соломія Бобровська Ольга Стефанишина Олександр Курдидик Володимир Цабаль Андрій Осадчук Роман Костенко Роман Лозинський Інна Совсун Леся Василенко

По округах:

Наталія Піпа Ярослав Рущишин Галина Васильченко

Крім того, по мажоритарним округам до Верховної Ради IX скликання потрапили самовисуванці та представники політсил, котрі не подолали п’ятивідсотковий бар'єр:

13 округ — Петро Юрчишин (самовисування)

15 округ — Лариса Білозір (самовисування)

16 округ — Геннадій Вацак (самовисування)

17 округ — Микола Кучер (самовисування)

19 округ — Ігор Гузь (самовисування)

21 округ — Степан Івахів (самовисування)

22 округ — Ігор Палиця (самовисування)

23 округ — Ірина Констанкечів (самовисування)

37 округ — Дмитро Шпенов (самовисування)

45 округ — Муса Магомедов («Опозиційний блок»)

48 округ — Максим Єфімов (самовисування)

50 округ — Руслан Требушкін («Опозіційній блок»)

51 округ — Олександр Ковальов (самовисування)

57 округ — Вадим Новинський («Опозиційний блок»)

58 округ — Сергій Магера («Опозиційний блок»)

60 округ — Дмитро Лубинець (самовисування)

64 округ — Володимир Арешонков (самовисування)

68 округ — Роберт Горват (самовисування)

69 округ — Віктор Балога (партія Єдиний Центр)

71 округ — Валерій Лунченко (самовисування)

72 округ — Василь Петьовка (самовисування)

73 округ — Владислав Поляков (самовисування)

80 округ — Сергій Мінько (самовисування)

83 округ — Оксана Савчук («Свобода»)

88 округ — Андрій Іванчук (самовисування)

90 округ — Микола Бабенко («Біла Церква разом»)

102 округ — Олесь Довгий (самовисування)

105 округ — Вікторія Гриб («Опозиційний блок»)

107 округ — Олександр Сухов (самовисування)

112 округ — Сергій Вельможний (самовисування)

114 округ — Сергій Шахов (самовисування)

120 округ — Ярослав Дубневич (самовисування)

122 округ — Павло Бакунець («Самопоміч»)

123 округ — Тарас Батенко (самовисування)

126 округ — Андрій Кіт (самовисування)

137 округ — Олексій Гончаренко (самовисування)

142 округ — Антон Кіссе (самовисування)

143 округ — Анатолій Урбанський (самовисування)

146 округ — Юрій Шаповалов (самовисування)

147 округ — Олег Кулініч (самовисування)

155 округ — Віктор М’ялик (самовисування)

159 округ — Андрій Деркач (самовисування)

160 округ — Ігор Молоток (самовисування)

165 округ — Іван Чайківський (самовисування)

166 округ — Микола Люшняк (самовисування)

174 округ — Олександр Фельдман (самовисування)

176 округ — Дмитро Шенцев («Опозиційний блок»)

184 округ — Ігор Колихаєв (самовисування)

188 округ — Сергій Лабазюк (самовисування)

191 округ — Віктор Бондар (самовисування)

192 округ — Олександр Герега (самовисування)

198 округ — Сергій Рудик (самовисування)

200 округ — Антон Яценко (самовисування)

208 округ — Валерій Давиденко (самовисування)

210 округ — Сергій Коровченко (самовисування)