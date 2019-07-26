Парламентські вибори: стало відомо, хто з кандидатів потрапляє до Ради (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n124796-parlamentski-vybory-stalo-vidomo-hto-z-kandydativ-potraplyaie-do-parlamentu-spysok.htmlРакурс
Вже відомі переможців цьогорічних позачергових парламентських виборів на 199 мажоритарних округах, а також повністю підраховані 100% протоколів з результатами голосування за партійними списками.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК).
Серед партій найбільше на цьогорічних силах здобула політсила «Слуга народу» — 43,16% або 6 млн 307 тис. 097 голосів виборців. Таким чином, ця партія отримає 124 місяці в парламенті.
На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя», котру підтримали 13,05% виборців. Ця політсила отримала 37 місць.
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» посіло третю сходинку з 8,18% - це 24 місця у парламенті.
«Європейська солідарність» здобула 8,10% - 23 місця у Верховній Раді.
На п’ятій сходинці розташувалася партія «Голос» з 5,82% - 17 місць у парламенті.
Решта партій не подолали прохідний бар'єр.
З урахуванням мажоритарних округів, до парламенту від «Слуги народу» можуть пройти 255 осіб, від «Опозиційної платформи — За життя» — 43 особи, від «Батьківщини» — 26 осіб, від «Європейської солідарності» — 25 осіб, від «Голосу» — 20 осіб.
«Слуга народу»
За списком:
- Дмитро Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ірина Венедиктова
- Давид Арахамія
- Галина Янченко
- Михайло Федоров
- Олександр Корнієнко
- Анастасія Красносільська
- Олександр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергій Бабак
- Владислав Криклій
- Олена Шуляк
- Дмитро Наталуха
- Єлизавета Ясько
- Олексій Оржель
- Андрій Герус
- Михайло Радуцький
- Денис Монастирський
- Данило Гетманцев
- Денис Малюська
- Андрій Холодов
- Гео Лерос
- Сергій Кальченко
- Мікс Ткаченко
- Єгор Чернєв
- Святослав Юраш
- Павло Сушко
- Ірина Верещук
- Олександр Кубраков
- Олена Коробкова
- Юлія Діденко
- Дмитро Соломчук
- Михайло Ананченко
- Анна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Ігор Кривошеєв
- Сергій Іонушас
- Олександр Завітневич
- Вадим Струневич
- Володимир Воронов
- Юрій Аристов
- Юрій Кисіль
- Вадим Галайчук
- Артем Ковальов
- Валерій Стернійчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабій
- Олександр Качура
- Ганна Новосад
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Микола Кириченко
- Галина Третьякова
- Павло Халімон
- Олена Мошенець
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Загоруйко Аліна
- Олег Бондаренко
- Михайло Крячко
- Марина Бардіна
- Людмила Марченко
- Іван Юнаков
- Дарина Володіна
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Володимир Козак
- Андрій Лисюк
- Олександр Сова
- Роман Боярчук
- Володимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолій Костюх
- Євген Брагар
- Віталій Безгін
- Ольга Кавун
- Олександр Салийчук
- Елла Рєпіна
- Арсеній Пушкаренко
- Мар’ян Заблоцький
- Андрій Клочко
- Юлія Овчиннікова
- Олександр Мережко
- Олексій Устенко
- Олександр Кабанов
- Федір Веніславський
- Лада Булах
- Євген Петруняк
- Олександр Мариковський
- Олександр Федієнко
- Андрій Мотовиловець
- Ганна Колесник
- Єлизавета Богуцька
- Артем Нагаевский
- Микита Потураєв
- Павло Якименко
- Михайло Соколов
- Артем Кунаєв
- Дмитро Припутень
- Максим Павлюк
- Василь Мокан
- Роксолана Пидласого
- Богдан Торохтій
- Оксана Дмитрієва
- Маргарита Шов
- Андрій Костін
- Руслан Горбенко
- Андрій Жупанин
- Ростислав Тістик
- Євгенія Кравчук
- Неллі Яковлєва
- Сергій Гривко
- Петро Павловський
- Ірина Аллахвердієва
- Олена Вінтоняк
- Юрій Заславський
- Андрій Задорожний
- Остап Шипайло
- Іван Шинкаренко
- Совгиря Ольга
- Володимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
По округах:
- Олександр Юрченко
- Максим Перебийніс
- Артем Дубнов
- Сергій Швець
- Богдан Яременко
- Леся Забуранная
- Мар’яна Безугла
- Дмитро Гурін
- Микола Тищенко
- Анна Бондар
- Анна Пуртова
- Роман Грищук
- Людмила Буймістер
- Максим Пашковський
- Анатолій Драбівський
- Ірина Борзова
- В’ячеслав Рубльов
- Дмитро Кисилевський
- Максим Бужанський
- Кирило Нестеренко
- В’ячеслав Медяник
- Юрій Мысягин
- Сергій Демченко
- Ганна Лічман
- Володимир Захарченко
- Олена Криворучкина
- Юрій Корявченков
- Дмитро Чорний
- Денис Герман
- Роман Каптелов
- Владислав Бородін
- Сергій Северин
- Олександр Трухін
- Ігор Герасименко
- Богдан Кіцак
- Дмитро Костюк
- Тетяна Грищенко
- Сергій Кузьміних
- Михайло Лаба
- Геннадій Касай
- Роман Соха
- Євген Шевченко
- Сергій Штепа
- Юлія Яцик
- Павло Мельник
- Марина Нікітіна
- Ігор Фріс
- Едуард Прощук
- Олександр Матусевич
- Зіновій Андриевич
- Володимир Тимофійчук
- Олег Дунда
- Валерій Колюх
- Анна Скороход
- Олександр Дубинський
- Олександр Горобець
- Ольга Смаглюк Василевська
- Микола Галушко
- Сергій Бунін
- Олександр Дануца
- Ігор Мурдій
- Юрій Кузбит
- Олег Варонько
- Олексій Кузнєцов
- Орест Саламаха
- Юрій Камельчук
- Андрій Лопушанський
- Олександр Пасічний
- Олександр Гайду
- Ігор Копытин
- Ігор Негулевский
- Артем Черноморов
- Максим Дирдін
- Артем Дмитрук
- Олег Колєв
- Олексій Леонов
- Олександр Горенюк
- Степан Чернявський
- Ігор Васильківський
- Сергій Колебошин
- Олександр Ткаченко
- Дмитро Нальотів
- Андрій Боблях
- Анастасія Ляшенко
- Костянтин Касай
- Олексій Мовчан
- Максим Березін
- Олександр Ковальчук
- Роман Іванісов
- Олександр Аликсийчук
- Сергій Литвиненко
- Тетяна Рябуха
- Ігор Васильєв
- Максим Гузенко
- Микола Задорожній
- Андрій Богданець
- Ігор Васильєв
- Володимир Гевко
- Марія Мезенцева
- Олександр Куницький
- Андрій Одарченко
- Вікторія Кинзбурская
- Юрій Здебський
- Олександр Бакумов
- Євген Пивоварів
- Дмитро Любота
- Олександр Литвинов
- Олексій Кучер
- Олексій Красов
- Дмитро Мікіша
- Павло Павлишин
- Вікторія Вагнер
- Володимир Іванов
- Олексій Ковальов
- Микола Стефанчук
- Олена Копанчук
- Олексій Жмеренецький
- Ігор Марчук
- Любов Шпак
- Олег Арсенюк
- Андрій Стрихарский
- Олександр Скічко
- Сергій Нагорняк
- Олена Лис
- Максим Заремский
- Георгій Мазурашу
- Валерій Божик
- Олег Семінський
- Антон Поляків
- Максим Зуєв
- Валерій Зуб
«Опозиційна платформа — За життя»
За списком:
- Юрій Бойко
- Вадим Рабінович
- Віктор Медведчук
- Наталія Королевська
- Сергій Льовочкін
- Василь Німченко
- Нестор Шуфрич
- Сергій Ларін
- Сергій Дунаєв
- Тарас Козак
- Вадм Столар
- Юлій Іоффе
- Михайло Папієв
- Ігор Абрамович
- Дмитро Ісаєнко
- Микола Скорик
- Григорій Суркіс
- Ігор Кисельов
- Юрій Загородній
- Анатолій Бурмич
- Юлія Льовочкіна
- Олександр Колтунович
- Григорій Мамка
- Володимир Кальцев
- Юрій Павленко
- Наталія Приходько
- Віктор Чорний
- Віталій Борт
- Михайло Макаренко
- Олег Волошин
- Тетяна Плачкова
- Олександр Пузанов
- Чисто Мамоян
- Ілля Ківа
- Ренат Кузьмін
- Олександр Качний
- Антоніна Славіцька
По округах:
- Олександр Пономарьов
- Олександр Лукашев
- Федір Христенко
- Юрій Солод
- Валерій Гнатенко
- Володимир Мороз
«Батьківщина»
За списком:
- Юлія Тимошенко
- Сергій Тарута
- Валентин Наливайченко
- Сергій Соболєв
- Олена Кондратюк
- Іван Кириленко
- Андрій Кожем’якін
- Григорій Немиря
- Сергій Власенко
- Валерій Дубіль
- Олександр Абдуллін
- Іван Крулько
- Анжеліка Лабунська
- Костянтин Бондарєв
- Михайло Цимбалюк
- Віталій Данилов
- Ольга Бєлькова
- Олексій Кучеренко
- Андрій Ніколаєнко
- Михайло Волинець
- Андрій Пузійчук
- Альона Шкрум
- Володимир Кабаненко
- Вадим Івченко
По округах:
- Олег Мейдич
- Євген Яковенко
«Європейська солідарність»
За списком:
- Петро Порошенко
- Андрій Парубій
- Ірина Геращенко
- Михайло Забродський
- Софія Федина
- Мустафа Джемілєв
- Яна Зінкевич
- Ахмет Чийгоз
- Олег Синютка
- Іванна Климпуш-Цинцадзе
- Артур Герасимов
- Степан Кубів
- Ірина Фриз
- Ніна Південця
- Ірина Луценко
- Вікторія Сюмар
- Володимир Ар'єв
- Ростислав Павленко
- Микола Величкович
- Сергій Алексєєв
- Руслан Князевич
- Максим Саврасов
- Марія Іонова
По округах:
- Микола Княжицький
- Михайло Бондар
«Голос»
За списком:
- Святослав Вакарчук
- Юлія Клименко
- Кіра Рудик
- Ярослав Железняк
- Олександра Устінова
- Олег Макаров
- Ярослав Юрчишин
- Сергій Рахманін
- Соломія Бобровська
- Ольга Стефанишина
- Олександр Курдидик
- Володимир Цабаль
- Андрій Осадчук
- Роман Костенко
- Роман Лозинський
- Інна Совсун
- Леся Василенко
По округах:
- Наталія Піпа
- Ярослав Рущишин
- Галина Васильченко
Крім того, по мажоритарним округам до Верховної Ради IX скликання потрапили самовисуванці та представники політсил, котрі не подолали п’ятивідсотковий бар'єр:
13 округ — Петро Юрчишин (самовисування)
15 округ — Лариса Білозір (самовисування)
16 округ — Геннадій Вацак (самовисування)
17 округ — Микола Кучер (самовисування)
19 округ — Ігор Гузь (самовисування)
21 округ — Степан Івахів (самовисування)
22 округ — Ігор Палиця (самовисування)
23 округ — Ірина Констанкечів (самовисування)
37 округ — Дмитро Шпенов (самовисування)
45 округ — Муса Магомедов («Опозиційний блок»)
48 округ — Максим Єфімов (самовисування)
50 округ — Руслан Требушкін («Опозіційній блок»)
51 округ — Олександр Ковальов (самовисування)
57 округ — Вадим Новинський («Опозиційний блок»)
58 округ — Сергій Магера («Опозиційний блок»)
60 округ — Дмитро Лубинець (самовисування)
64 округ — Володимир Арешонков (самовисування)
68 округ — Роберт Горват (самовисування)
69 округ — Віктор Балога (партія Єдиний Центр)
71 округ — Валерій Лунченко (самовисування)
72 округ — Василь Петьовка (самовисування)
73 округ — Владислав Поляков (самовисування)
80 округ — Сергій Мінько (самовисування)
83 округ — Оксана Савчук («Свобода»)
88 округ — Андрій Іванчук (самовисування)
90 округ — Микола Бабенко («Біла Церква разом»)
102 округ — Олесь Довгий (самовисування)
105 округ — Вікторія Гриб («Опозиційний блок»)
107 округ — Олександр Сухов (самовисування)
112 округ — Сергій Вельможний (самовисування)
114 округ — Сергій Шахов (самовисування)
120 округ — Ярослав Дубневич (самовисування)
122 округ — Павло Бакунець («Самопоміч»)
123 округ — Тарас Батенко (самовисування)
126 округ — Андрій Кіт (самовисування)
137 округ — Олексій Гончаренко (самовисування)
142 округ — Антон Кіссе (самовисування)
143 округ — Анатолій Урбанський (самовисування)
146 округ — Юрій Шаповалов (самовисування)
147 округ — Олег Кулініч (самовисування)
155 округ — Віктор М’ялик (самовисування)
159 округ — Андрій Деркач (самовисування)
160 округ — Ігор Молоток (самовисування)
165 округ — Іван Чайківський (самовисування)
166 округ — Микола Люшняк (самовисування)
174 округ — Олександр Фельдман (самовисування)
176 округ — Дмитро Шенцев («Опозиційний блок»)
184 округ — Ігор Колихаєв (самовисування)
188 округ — Сергій Лабазюк (самовисування)
191 округ — Віктор Бондар (самовисування)
192 округ — Олександр Герега (самовисування)
198 округ — Сергій Рудик (самовисування)
200 округ — Антон Яценко (самовисування)
208 округ — Валерій Давиденко (самовисування)
210 округ — Сергій Коровченко (самовисування)