СБУ відкриє справу стосовно Порошенка за рішенням суду

https://racurs.ua/ua/n124795-sbu-vidkryie-spravu-stosovno-poroshenka-za-rishennyam-sudu.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, стане фігурантом кримінального провадження Служби безпеки України. Почати розслідування СБУ зобов’язав суд.

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У матеріалах Шевченківського райсуду Києва вказано, що провадження має бути відкрите за фактом можливого захоплення державної влади в Україні під час призначення суддів Верховного суду, пишуть «Українські Новини».

Рішення зобов’язати СБУ завести справу на Порошенка було ухвалено у відповідь на скаргу про бездіяльність працівників спецслужби. Заявник стверджує, що 11 червня подав до Головного слідчого управління СБУ заяву про вчинення екс-президентом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення держвлади).

Окрім того, у скоєнні злочинів заявник звинувачує і Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ), яка проводила конкурс на зайняття посад у Верховному суді, Вищу раду правосуддя (ВРП), яка внесла президенту подання про призначення кандидатів у судді ВС, а також самих суддів Верховного суду.

Після розгляду заяви 18 липня суд задовольнив її, зобов’язавши СБУ відкрити кримінальне провадження для розслідування вказаної інформації.

Нагадаємо, напередодні, 25 липня, Держбюро розслідувань допитало Порошенка. Коли екс-президент залишив будівлю ДБР, на його кортеж було здійснено напад. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.