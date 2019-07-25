Петро Порошенко, фото: «Цензор.нет»

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Ракурс

На автомобіль п’ятого президента України Петра Порошенка сьогодні біля будівлі Державного бюро розслідувань (ДБР) у Києві видерся ветеран полку «Азов» Микита Макєєв з позивним Одісей.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на відразу кілька інформованих джерел.

За інформацією одного з джерел, на місці інциденту також були й інші націоналісти.

Макєєв родом з Росії. Раніше він був громадянином країни-агресора, однак 18 липня цього року указом президента України Володимира Зеленського № 526/2019 йому було надано українське громадянство, як особі, «прийняття котрої до громадянства України становить державний інтерес».

Минулої осені Макєєв в інтерв’ю агентству «BBC Україна» розповідав, що прибув до України в липні 2018 року та брав участь в бойових діях у період зими 2014−2015 років, відразу потрапивши в окремий взвод в «Азові». Після отримання контузії почав допомагати в роті та на базі «Азову» в Києві.

Зазначається, що журналістам вдалося зв’язатися з Макєєвим. Він свою участь в інциденті біля будівлі ДБР не підтвердив, однак і не спростував.

Водночас народний депутат Володимир Ар'єв повідомив телеканалу «Прямий», що одним з учасників цього інциденту був «професійний активіст» Віталій Черняков.

Це такий собі Віталій Черняков, який є професійним, так би мовити, «активістом», який займався завжди тим, що влаштовував атаки на будівництва, а потім раптом в нього в тих будинках, проти яких він виступав, виявлялася квартира, — зазначив депутат.

Нагадаємо, під час бійки, яка спалахнула на місці інциденту біля будівлі ДБР, був також застосований сльозогінний газ.