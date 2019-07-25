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Ракурс
Петро Порошенко, фото: «Цензор.нет»

Тітушки напали на автомобіль Порошенка — Ар'єв (ВІДЕО)

25 лип 2019, 17:50
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Тітушки в Києві напали на автомобіль п’ятого президента України Петра Порошенка, котрий сьогодні прибув для допиту до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.

За словами Ар'єва, інцидент стався на виході з ДБР. Нападники вчинили бійку з охороною, після чого втекли в бік площі Перемоги.

Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю, — зазначив Ар'єв.

Нагадаємо, сьогодні директор ДБР Роман Труба заявив, що Порошенко сьогодні не прийде на запланований допит і пригрозив екс-президентові можливістю примусового приводу. Однак невдовзі після появи цього повідомлення Порошенко з’явився біля входу до будівлі ДБР разом зі своїм прес-секретарем і адвокатом, дав коротке інтерв’ю журналістам і зайшов всередину.

Джерело: Ракурс


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