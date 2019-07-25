Погода в Україні 26 липня: потеплішає, але дощитиме. Фото:

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Погода в Україні 26 липня буде дощовою практично на всій території країни, окрім південної частини. Місцями синоптики прогнозують сильні дощі з грозами.

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Завтра по всій країні прийде помірне тепло, а у деяких областях температура повітря вдень зросте до позначки в 30°. У середньому нічна температура повітря складе від 13 до 18°, а вдень — близько 23−27°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 26 липня очікується дощ днем і відсутність опадів вночі. Вночі температура повітря складе 15−17°, а вдень підніметься до 24−26°.

У Львові синоптики обіцяють дощову погоду вдень, а вночі — без опадів. Нічна температура повітря складе близько 13−15°, а денна — 23−25°.

У Дніпрі завтра дощ буде йти і вночі, і вдень, місцями очікуються грози. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25−27°, а вночі — до 14−16°.

У Одесі очікується теплий і сонячний день, опади не прогнозуються. Вночі повітря прогріється до 17−19°, а вдень — до 28−30°.

У Харкові завтра пройдуть сильні дощі з грозами, які триватимуть і в нічний час доби. Температура повітря вночі складе 13−15°, а вдень — 23−25°.

На Закарпатті 26 липня дощитиме як днем, так і вночі. Синоптики обіцяють, що вночі температура досягне позначки в 13−15°, а вдень підніметься до 23−25°.

Геомагнітну обстановку завтра синоптики обіцяють спокійною, магнітна буря не очікується. У Києві завтра можливі лише незначні збурення.

Нагадаємо, що раніше, 22 липня, по Україні оголошувалося штормове попередження. Крім того, синоптики попереджали, що в багатьох областях нашої країни зберігалася надзвичайна пожежна небезпека.