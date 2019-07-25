Людмила Денісова, фото: «Фокус.ua»

https://racurs.ua/ua/n124761-do-troh-utrymuvanyh-rosiieu-politv-yazniv-dopustyat-likariv-denisova-video.html

Ракурс

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про досягнення домовленостей з її російським колегою Тетяною Москальковою щодо допуску медиків до трьох утримуваних Росією українських політв’язнів — Едема Бекірова, Володимира Балуха та Павла Гриба.

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Про це Денісова повідомила під час сьогоднішньої прес-конференції, інформує телеканал «Прямий».

Денісова наголосила, що стосовно стану здоров’я Гриба є розбіжність у висновках російських та українських лікарів. Тому політв’язня оглянуть незалежні медики.

До Бекірова допустять наданого рідними незалежного лікаря, який має російську ліцензію. Медик зробить лікарський висновок щодо стану його здоров’я. Наразі пошуки відповідного лікаря тривають.

Денісова додала, що особисто просила Москалькову не возити Бекірова на засідання суду до Красноперекопська, оскільки він цього може не витримати.

Зараз я чекаю на її відповідь, — зазначила український омбудсмен.

Щодо Балуха подане прохання та визначені лікарі, які будуть до нього допущені, зазначила Денісова.

У випадку надання лікарями висновків про наявність серйозних захворювань, будемо просити про зміну запобіжного заходу, — наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд РФ визнав «законним» вирок Грибу — шість років позбавлення волі в колонії за нібито заклик до здійснення теракту в Росії.