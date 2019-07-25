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Ракурс
Людмила Денисова, фото: «Фокус.ua»

К трем удерживаемым Россией политзаключенным допустят врачей — Денисова (ВИДЕО)

25 июл 2019, 16:59
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о достижении договоренностей с ее российским коллегой Татьяной Москальковой о допуске врачей к трем удерживаемым Россией украинским политзаключенным — Эдему Бекирову, Владимиру Балуху и Павлу Грибу.

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Об этом Денисова сообщила во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает телеканал «Прямый».

Денисова отметила, что о состоянии здоровья Гриба есть расхождение в выводах российских и украинских врачей. Поэтому политзаключенного осмотрят независимые медики.

К Бекирову допустят предоставленного родными независимого врача, который имеет российскую лицензию. Медик сделает врачебное заключение о состоянии его здоровья. Сейчас происходят поиски подходящего врача.

Денисова добавила, что лично просила Москалькову не возить Бекирова на заседание суда в Красноперекопск, поскольку он этого может не выдержать.

Сейчас я жду ее ответ, — отметила украинский омбудсмен.

Относительно Балуха представлена просьба и определены врачи, которые будут к нему допущены, отметила Денисова.

В случае предоставления врачами выводов о наличии серьезных заболеваний, будем просить об изменении меры пресечения, — отметила омбудсмен.

Напомним, недавно Верховный суд РФ признал «законным» приговор Грибу — шесть лет лишения свободы в колонии за якобы призыв к совершению теракта в России.


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