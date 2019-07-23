Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Павел Гриб, фото: Игорь Гриб

Приговор политзаключенному Павлу Грибу Верховный Суд РФ признал «законным»

23 июл 2019, 18:14
999

Верховный суд Российской Федерации признал «законным» приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу, задержанному российскими силовиками во время его визита в Беларусь летом 2017 года.

Loading...

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения, — постановил Верховный суд РФ.

Гриба 22 марта этого года расположенный в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил к шести годам лишения свободы в колонии за якобы призывы к осуществлению терактов. Гриба обвиняют в том, что он якобы во время общения в интернете убеждал российскую школьницу из города Сочи подорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Защита Гриба просила пересмотреть этот приговор, настаивая на несостоятельности и недопустимости доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор. Адвокат Гриба настаивал, что в протоколе задержания его подзащитного время и место составления не соответствуют действительности. Также он отмечал, что политзаключенного били и пытали, выбивая из него признания, которые легли в основу приговора.

Гриб в своем выступлении перед судом заявил, что не согласен с приговором.

Я был осужден без причины, — подчеркнул политзаключенный.

Напомним, после объявления приговора суда в марте Гриб начал голодовку.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...