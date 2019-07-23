Погода в Украине 24 июля: похолодание придет вместе с дождями и грозами. Фото: pexels.com

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Погода в Украине 24 июля будет дождливой практически по всей стране, кроме некоторых западных и южных областей, где осадки не прогнозируются. Местами пройдут дожди с грозами.

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Ожидается также небольшое похолодание. Температура воздуха ночью составит около 13−15°, а днем достигнет отметки от 23 до 29°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 24 июля на протяжении всех суток будет идти дождь. Температура воздуха ночью поднимется до 14−16 теплых градусов, а днем — до 22−24°.

Во Львове днем прогнозируются дожди с грозами, которые ночью должны прекратиться. Воздух днем прогреется до 23−25°, а ночью температура составит 13−15°.

В Одессе жителей и гостей города будет радовать солнце и отсутствие осадков как днем, так и ночью. Температура воздуха ночью составит 16−18°, а днем — 26−28°.

В Днепре синоптики обещают дожди на протяжении всего дня, которые также будут идти и ночью. Днем температура воздуха составит около 25−27°, а ночью — 14−16°.

В Харькове 24 июля ожидается дождливая погода, местами с грозами. Ночная температура воздуха составит 15−17°, а днем — 24−26°.

На Закарпатье завтра ожидаются дожди днем, а ночью синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Ночью столбики термометров поднимутся до 13−15°, а днем — до 23−25°.

Магнитная буря 24 июля синоптиками не прогнозируется. Геомагнитная обстановка в Киеве ожидается спокойной, возможны лишь незначительные волнения.

Напомним, что на сегодня прогнозировались сильные дожди с грозами практически по всей территории Украины. Геомагнитная обстановка на протяжении последних дней остается преимущественно спокойной.