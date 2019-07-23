Погода в Україні 24 липня: похолодання прийде разом із дощами і грозами. Фото: pexels.com

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Погода в Україні 24 липня буде дощовою практично по всій країні, окрім деяких західних і південних областей, де опади не прогнозуються. Місцями пройдуть дощі з грозами.

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Очікується також невелике похолодання. Температура повітря вночі складе близько 13−15°, а вдень досягне позначки від 23 до 29°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 24 липня протягом всієї доби буде йти дощ. Температура повітря вночі підніметься до 14−16 теплих градусів, а вдень — до 22−24°.

У Львові вдень прогнозуються дощі з грозами, які вночі повинні припинитися. Повітря вдень прогріється до 23−25 °, а вночі температура складе 13−15°.

У Одесі жителів і гостей міста порадує сонце і відсутність опадів як днем, так і вночі. Температура повітря вночі складе 16−18°, а вдень — 26−28°.

У Дніпрі синоптики обіцяють дощі протягом усього дня, які також будуть йти і вночі. Вдень температура повітря складе близько 25−27°, а вночі — 14−16°.

У Харкові 24 липня очікується дощова погода, місцями з грозами. Нічна температура повітря складе 15−17°, а вдень — 24−26°.

На Закарпатті завтра очікуються дощі вдень, а вночі синоптики прогнозують відсутність опадів. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 13−15°, а вдень — до 23−25°.

Магнітна буря 24 липня синоптиками не прогнозується. Геомагнітна обстановка у Києві очікується спокійною, можливі лише незначні збурення.

Нагадаємо, що на сьогодні прогнозувалися сильні дощі з грозами практично по всій території України. Геомагнітна обстановка протягом останніх днів залишається переважно спокійною.