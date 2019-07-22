Погода в Україні 23 липня: грозовими дощами накриє всю територію країни. Фото: "Ракурс"

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Погода в Україні 23 липня очікується дощовою на всій території країни. Грози і дощі прогнозуються в столиці та в усіх регіонах.

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Температура повітря вночі становитиме 13−19°, а вдень воно прогріється від 20° до 31° в залежності від регіону. Швидкість очікуваного вітру становитиме 5−10 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 23 липня дощ очікується і вночі, і вдень. Температура повітря вночі складе 13−15°, вдень — 22−24°.

У Львові протягом наступної доби погода буде схожою на київську. Такий же дощ і така ж температура повітря. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, вдень — 22−24°.

Тепліше буде в Одесі, хоча там теж дощитиме цілу добу. Вночі температура повітря опуститься до 18−20°, вдень підніметься до 26−28°.

В Дніпрі у вівторок дощ прогнозується тільки вдень, вночі — без опадів. Нічна температура повітря складе 15−17°, денна — 24−26°.

У Харкові 23 липня синоптики прогнозують дощ теж тільки вдень. Вночі буде сухо, а термометри показуватимуть 14−16°, вдень — 28−30°.

На Закарпатті очікуються дощі і грози впродовж усієї доби. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 21−23°.

Магнитную бурю 23 июля в Киеве не прогнозируют. Геомагнитная обстановка в столице будет преимущественно спокойной. Возможны незначительные волнения.

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики прогнозували погіршення погодних умов практично на всій території країни.