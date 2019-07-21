Прогноз погоди: сьогодні грози накриють Київ, а завтра задощить по всій Україні. Фото: АіФ

https://racurs.ua/ua/n124559-prognoz-pogody-sogodni-grozy-nakryut-kyyiv-a-zavtra-zadoschyt-po-vsiy-ukrayini-karta.html

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Прогноз погоди в Україні на сьогодні обіцяє грози жителям Києва, а на завтра — практично всім українцям. У понеділок, 22 липня, сонячно буде лише в деяких східних і південних областях.

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Погода в Києві погіршиться в найближчу годину: місто й область до кінця доби 21 липня накриють грози. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, завтра погіршення погодних умов очікується практично на всій території країни, тому в Україні оголошено штормове попередження. Дощі та грози обіцяють у всіх регіонах, окрім Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

При цьому температура повітря в Україні 22 липня буде високою. На півдні країни, зокрема в Запоріжжі, Миколаєві та Криму синоптики обіцяють до +33 градусів, у Херсоні — до +32, в Одесі — до +29. На заході України повітря прогріється до +28 градусів, в центрі — до +30, на сході — до +33, а на півночі — до +27.

У Києві в понеділок прогнозують дощі та температуру повітря до +27 градусів.

Геомагнітний стан в Україні 22 липня буде спокійним, магнітних бурь не передбачається.