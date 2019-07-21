Велика Британія видає «золоті візи» російським і китайським мільйонерам. Фото: Fandom

https://racurs.ua/ua/n124558-velyka-brytaniya-vydaie-zoloti-vizy-rosiyskym-i-kytayskym-milyoneram.html

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Міністерство внутрішніх справ Великої Британії за некоректною схемою дає можливість заможним іноземцям фактично купити доступ до британських паспортів.

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У Британії за візову політику відповідає МВС, яке проводить поверхневі перевірки для заможних іноземців. Для того, щоб іноземні мільйонери отримали громадянство за схемою «золотої візи» у Великобританії, вони платять 2 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на розслідування, щопровели The Sunday Times і Dispatches Channel 4.

За даними розслідування, журналістам вдалося зафіксувати розповіді юридичних і фінансових консультантів про свою роль у процесі отримання «золотих віз» іноземними мільйонерами. До речі, серед них згадувалися китайські військові, а також люди з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, допомога в отриманні британських віз надавалася одному із членів сім’ї Каддафі, синові корумпованого міністра уряду Таїланду і обвинуваченому у корупції уродженцю Єгипту. Також серед осіб із «золотими візами» опинилися мільйонери з Іраку і Ірану, у яких був бізнес, що постраждав від санкцій.

Згідно з програмою, іноземець повинен сплатити 2 млн фунтів стерлінгів британському уряду. Але так як не обумовлюється, що дані кошти уряд витратить на створення робочих місць україні, вже після отримання права на постійне місце проживання у Британії інвестор може забрати гроші назад за кордон. Із моменту створення у 2008 році даною програмою вже встигли скористатися понад 11 000 осіб.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року вищезазначена схема отримання віз була припинена британським МВС за підозрою у користуванні нею відмивачами грошей і членами організованих злочинних угруповань. Проте, згодом вона знову відновилася.