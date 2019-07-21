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ЦВК оприлюднила оновлену явку українців станом на 16.00. Фото: Ракурс

ЦВК оприлюднила оновлену явку українців станом на 16.00

21 лип 2019, 16:27
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У Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців проголосувало станом на 16.00. Явка виборців по Україні наразі становить 33.74%.

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Станом на 16.00, 15 одномандатних виборчих округів надіслали відомості про перебіг голосування. Найактивніше надають інформацію: Дніпропетровська (38.21%) та Київська (38.33%) області. Про це повідомляється у ЦВК.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні проходять дострокові парламентські вибори. Українці впродовж дня голосуватимуть за кандидатів у народні депутати Верховної Ради IX скликання. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20.00.

Як раніше повідомлялося перша зарубіжна виборча дільниця вже закрилась. Стало відомо скільки українців в Австралії прийшли на вибори до українського парламенту.

Джерело: Ракурс


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