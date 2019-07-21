Українські вибори стартували у США. Фото: АНО

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Ракурс

У США відкрились закордонні виборчі дільниці для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України. О 15.00 за Києвом (8.00 ранку у Вашингтоні) відкрилися дільниці у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско та у Посольстві України в США у Вашингтоні.

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Закриття цих дільниць завершить день голосування на виборах до українського парламенту у світі.

Як відомо в Україні проходять позачергові парламентські вибори, які стартували о 8.00 ранку та завершаться о 20.00. На закордонних дільницях голосування почалось о 8.00 ранку за місцевим часом.

Зазначимо, що після закриття усіх виборчих дільниць будуть оприлюднені попередні результати за даними екзит-полів. Згодом офіційні результати оголосить Центральна виборча комісія.

Зазначимо, що перша закордонна дільниця вже закрилась. У столиці Австралії українці змогли першими у світі проголосувати на парламентських виборах України, однак таких бажаючих виявилось небагато.