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Украинские выборы стартовали в США. Фото: АНО

Украинские выборы стартовали в США (ФОТО)

21 июл 2019, 15:55
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В США открылись зарубежные избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. В 15.00 по Киеву (8.00 утра в Вашингтоне) открылись участки в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и в Посольстве Украины в США в Вашингтоне.

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Закрытие этих участков завершит день голосования на выборах в украинский парламент в мире.

Как известно в Украине проходят внеочередные парламентские выборы, которые стартовали в 8.00 утра и завершатся в 20.00. На зарубежных участках голосование началось в 8.00 утра по местному времени.

Украинские выборы стартовали в США. Фото: Facebook

Отметим, что после закрытия всех избирательных участков будут обнародованы предварительные результаты по данным экзит-полов. Позднее официальные результаты объявит Центральная избирательная комиссия.

Украинские выборы стартовали в США. Фото: Facebook

Отметим, что первый зарубежный участок уже закрылся. В столице Австралии украинцы смогли первыми в мире проголосовать на парламентских выборах Украины, однако таких желающих оказалось немного.

Источник: Ракурс


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