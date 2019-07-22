Выборы новых депутатов Верховной Рады: хроника событий / Фото: Ракурс

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Ракурс

Парламентские выборы в Украине завершились в 20.00 воскресенья, 21 июля. Украинцы в течение дня голосовали за кандидатов в депутаты Верховной Рады IX созыва. Сразу после закрытия избирательных участков появились данные экзит-полов о волеизъявлении украинцев, а после 22.00 официальные данные начала публиковать Центральная избирательная комиссия. Утром 22 июля ЦИК признал выборы народных депутатов в Украине состоявшимися. «Ракурс» следит за ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

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22 июля

11.15 — ЦИК продолжает считать избирательные бюллетени в одномандатных избирательных округах. В Центризбиркоме сообщили, кто из кандидатов в депутаты попадает в парламент по мажоритарке.

11.10 — Центризбирком уже обработал 50.24% протоколов на внеочередных выборах в Раду. Первую позицию на данный момент занимает партия «Слуга народа» (42,44%), и вслед за ней идут «Оппозиционная Платформа — За Жизнь» (12,87%), «Европейская солидарность» (8,65%), «Батькивщина» (8,02%) и «Голос» (6,39%).

10.44 — Надежда Савченко, кандидат в народные депутаты Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 51, пока имеет только 1,24% голосов избирателей.

10.15 — Парламентские выборы в Украине состоялись, объявила Центральная избирательная комиссия сегодня, 22 июля. Согласно онлайн-табло ЦИК, на данный момент обработаны более 50% протоколов.

9.52 — ЦИК обработал 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду. Лидером голосований за рубежом является партия «Европейская солидарность», политическая сила «Слуга народа» — вторая

9.19 — Святослав Вакарчук заявил, что его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми они найдут общий язык в вопросах экономики и внешнего курса Украины

8.20 — Центральная избирательная комиссия обработала 35,51% электронных протоколов. Первая пятерка партий — «Слуга народа» (42,19%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,75%), «Европейская Солидарность» (8,71%), «Батькивщина» (8,15%) и «Голос» (6,39%).

7.13 — ЦИК обработала 94,11% протоколов с результатами голосования на избирательных участках. «Слуга народа» выходит на первое место.

6.39 — завершилось голосование на заграничных избирательных участках.

6.11 — партия «Голос» не поддерживает проведение досрочных местных выборов в 2019 году.

5.36 — Центризбирком подсчитал почти 22% протоколов на одномандатных округах.

4.59 — ЦИК подсчитал более 20% бюллетеней.

4.35 — по результатам подсчета почти 80% бюллетеней на зарубежных участках лидирует «Европейская Солидарность».

3.36 — стали известны результаты подсчета голосов в ряде одномандатных округов.

2.55 — ЦИК подсчитал более 10% бюллетеней.

2.30 — По информации СМИ, президент Владимир Зеленский выступает за проведение первого заседания Верховной Рады нового созыва в День Независимости Украины 24 августа.

1.50 — Андрей Садовый покидает пост руководителя партии «Самопомощь» после провала этой политической силы на внеочередных парламентских выборах. Мэр Львова заявил, что сосредоточится на своих непосредственных обязанностях городского головы.

1.16 — в политической силе «Голос» заявили, что готовы предлагать кандидатуру своего лидера Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины. Однако, в партии заверили, что Вакарчук не ставит себе цель стать премьером.

0.30 — В политической партии «Слуга народа» заявили о выявленных фактах подкупа избирателей. За один голос определенные политические партии предлагали от 350 до 500 грн.

0.03 — Центральная избирательная комиссия начала публиковать результаты выборов в одномандатных округах. Стали известны фамилии мажоритарщиков, которые набирают большинство голосов на своем округе.

21 июля

23.13 — «Партия Шария», которую основал видеоблоггер Анатолий Шарий получит финансирование из государственного бюджета, поскольку на выборах набрала более 3% голосов. Все политические силы, которые набирают на парламентских выборах более 2%, финансируются из бюджета.

23.00 — Центральная избирательная комиссия обрабатывает протоколы голосования украинцев на парламентских выборах. По итогам обработки почти 1% электронных протоколов, со значительным отрывом от оппонентов лидирует президентская партия «Слуга народа».

22.28 — Бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что в составе нового парламента его политсила готова объединиться с «Голосом» Святослава Вакарчука и всеми партиями, которые поддерживают курс Украины в НАТО и ЕС.

22.00 — окончательные данные Национального экзит-пола, обновленные по состоянию на 20.00, свидетельствуют о том, что преодолели 5-процентный проходной барьер в Верховную Раду пять политических партий:

«Слуга народа» — 44,2%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,4%

«Европейская солидарность» — 8,8%

ВО «Батькивщина» — 7,4%

«Голос» — 6,5%

Из-за незначительного отрыва от этих партий не попадает в Раду политсила Игоря Смешко «Сила и Честь», которая, согласно экзит-полу, набрала 4,3% голосов избирателей при необходимых 5%.

21.47 — Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова быть в новой парламентской коалиции лишь с партиями «Слуга народа» и «Голос». Политик отметила, что формирование большинства в Верховной Раде зависит от главы государства Владимира Зеленского.

21.15 — Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра. Глава государства отметил, что новым главой правительства должно быть лицо, которое ранее никогда не было в политике.

21.00 — Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН, во всех мажоритарных округах Киева побеждают кандидаты от партии «Слуга народа». Об этом на брифинге сообщил кандидат от партии и генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко.

20.01 — Национальный экзит-пол свидетельствует о том, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Проходной барьер в 5% голосов избирателей преодолевают политсилы:

«Слуга народа» — 43,9%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%

«Европейская солидарность» — 8,9%

«Батькивщина» — 7,6%

«Голос» — 6,3%

20.00 — Парламентские выборы в Украине завершились, голосование на избирательных участках остановлено.

19.09 — На выборах во Львове женщина взяла 10 бюллетеней и проголосовала, а в Одесской области избирательница голосовала за других избирателей.

18.26 — На выборах во Львове женщина съела свой бюллетень, а избирательница в Киеве притворилась мертвой из-за забытого дома паспорта.

18.10 — В Одессе общественные наблюдатели зафиксировали досрочное заполнение протоколов на избирательных участках. Эту информацию сейчас проверяют правоохранительные органы.

16.27 —Явку избирателей по состоянию на 16.00 опубликовал ЦИК. На участки проголосовать пришли уже 33.74% украинцев.

15.55 — В США стартовали выборы в украинский парламент. Голосование на этих участках завершится последним в мире.

15.45 — Голосование на выборах в Верховную Раду Украины уже завершилось на избирательном спецучастке на станции «Академик Вернадский». В нем приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.

15.24 — о скупке голосов и прочих нарушениях на внеочередных парламентских выборах рассказали в МВД.

15.00 — действующий премьер-министр Украины и лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман проголосовал на досрочных парламентских выборах в Виннице.

14.50 — ЦИК обнародовал обновленные данные о явке избирателей на досрочных парламентских выборах.

14.23 — голосование на парламентских выборах в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди. Трое подозрительных парней сидели в машине возле участка. Их задержала житомирская полиция.

14.20 — в Австралии выборы в Верховную Раду Украины уже завершились, явка избирателей составила лишь 4%.

14.24 — Святослав Вакарчук, возглавляющий партию «Голос», проголосовал на внеочередных парламентских выборах и рассказал о коалиции.

13.48 — бывший президент Петр Порошенкопроголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. По его словам, свой голос он отдал «за ЕС (напомним, что политическая партия экс-президент называется „Европейская солидарность“) и за НАТО».

13.30 — президент Украины Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Рада нового созыва, будет предложение снять неприкосновенность. Он также заявил, что проводит консультации по поводу кандидатуры премьер-министра.

13.05 — в одном из сел Кировоградской области из-за отсутствия сейфа члены избиркома используют кастрюлю и опечатали ее.

13.03 — в Украине по состоянию на 11.00 зафиксированы 382 сообщения, связанные с избирательным процессом. Речь идет о незаконной агитации, препятствовании осуществлению избирательного права, конфликтах, подкупах избирателей и повреждении имущества. В Министерстве внутренних дел назвали самые проблемные регионы.

12.40 — в Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проголосовали по состоянию на 12.00. Явка избирателей пока составляет около 16%.

11.42 — голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, проходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. В частности, на зарубежном избирательном участке № 900069 в столице Польши украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать.

11.32 — председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пообещал помогать новому спикеру парламента, если он будет «проукраинским».

10.41 — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала. На избирательном участке она ответила на вопрос о возможном назначении на пост премьер-министра, отметив, что Украина «не имеет времени на эксперименты».

10.33 — на парламентских выборах, проходящих в Украине сегодня, 21 июля, не открылись восемь избирательных участков, а 16 начали работу с опозданием.