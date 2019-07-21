Голосование за рубежом: выборы в Антарктиде уже завершились. Фото: "24 Канал"

https://racurs.ua/n124554-golosovanie-za-rubejom-vybory-v-antarktide-uje-zavershilis-foto.html

Ракурс

Голосование на внеочередных парламентских выборах на избирательном спецучастке на станции «Академик Вернадский» уже завершилось.

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Голосование в Антарктиде началось в 8.00 по местному времени и длилось на протяжении 30 минут. В нем принимали участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

По данным опубликованного сообщения, голосование полярников происходило только за общенациональными списками партий, так как спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Во время голосования на избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский» использовались не «живые» бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые были отправлены на станцию ЦИК. Подсчет голосов происходит в присутствии всех членов экспедиции, после чего сканкопия протокола результатов голосования отправляется в Киев онлайн.

Сегодняшнее голосование происходило в помещении станционного бара «Фарадей», и в качестве урны для голосования полярники использовали прозрачный бокс для еды.

Напомним, что голосование в Верховную Раду сегодня происходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. Так, на избирательном участке в Австралии выборы уже завершились, и там явка на выборы составила всего 4%.