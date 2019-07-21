Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Голосование за рубежом: явка в Австралии составила всего 4%. Фото: посольство Украины в Австралии

Голосование за рубежом: явка в Австралии составила всего 4% (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2019, 14:20
999

Голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, в заграничном избирательном округе уже дало первые результаты. В Австралии, где голосование завершилось, явка на выборах составила лишь 4% от всех зарегистрированных избирателей.

Loading...

Единственный избирательный участок, где граждане Украины могли проголосовать, находится в Канберре в здании посольства Украины в Австралии. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек. Об этом пресс-служба посольства сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, украинцы Австралии начали голосовать первыми на единственном избирательном участке в Канберре.

Напомним, что голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, проходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. В частности, на зарубежном избирательном участке № 900069 в столице Польши украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Вакарчук проголосовал и заявил о возможной коалиции (ВИДЕО)

Святослав Вакарчук, возглавляющий партию «Голос», проголосовал на внеочередных парламентских выборах и заявил, что надеется на честные выборы. О своих ожиданиях и желаемом количестве голосов музыкант не рассказал

Новости Украины
14:23
Новости партнеров
Загрузка...