Голосование за рубежом: явка в Австралии составила всего 4% (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n124548-golosovanie-za-rubejom-yavka-v-avstralii-sostavila-vsego-4-foto-video.htmlРакурс
Голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, в заграничном избирательном округе уже дало первые результаты. В Австралии, где голосование завершилось, явка на выборах составила лишь 4% от всех зарегистрированных избирателей.
Единственный избирательный участок, где граждане Украины могли проголосовать, находится в Канберре в здании посольства Украины в Австралии. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек. Об этом пресс-служба посольства сообщила на своей странице в Facebook.
Как известно, украинцы Австралии начали голосовать первыми на единственном избирательном участке в Канберре.
Напомним, что голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, проходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. В частности, на зарубежном избирательном участке № 900069 в столице Польши украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать.