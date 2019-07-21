Голосование за рубежом: явка в Австралии составила всего 4%. Фото: посольство Украины в Австралии

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Ракурс

Голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, в заграничном избирательном округе уже дало первые результаты. В Австралии, где голосование завершилось, явка на выборах составила лишь 4% от всех зарегистрированных избирателей.

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Единственный избирательный участок, где граждане Украины могли проголосовать, находится в Канберре в здании посольства Украины в Австралии. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняло 57 человек. Об этом пресс-служба посольства сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, украинцы Австралии начали голосовать первыми на единственном избирательном участке в Канберре.

<p> Напомним, что голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, проходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. В частности, на зарубежном избирательном участке № 900069 в столице Польши украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать. <a href= "https://racurs.ua/n124541-golosovanie-za-rubejom-na-uchastke-v-varshave-obrazovalis-ocheredi-foto.html">https://racurs.ua/n124541-golosovanie-za-rubejom-na-uchastke-v-varshave-obrazovalis-ocheredi-foto.html?nocache</a></p><p> Читайте также: Явка избирателей: в ЦИК рассказали, сколько украинцев проголосовали на 12.00<a href= "https://racurs.ua/n124543-yavka-izbirateley-v-cik-rasskazali-skolko-ukraincev-progolosovali-na-12-00.html">https://racurs.ua/n124543-yavka-izbirateley-v-cik-rasskazali-skolko-ukraincev-progolosovali-na-12−00.html?nocache</a></p>

Напомним, что голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, проходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. В частности, на зарубежном избирательном участке № 900069 в столице Польши украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать.