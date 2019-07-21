Голосование за рубежом: на участке в Варшаве образовались очереди. Фото: А.Дещица

https://racurs.ua/n124541-golosovanie-za-rubejom-na-uchastke-v-varshave-obrazovalis-ocheredi-foto.html

Ракурс

Голосование на выборах в Верховную Раду сегодня, 21 июля, проходит не только на территории Украины, но и в 72 странах мира. В частности, на зарубежном избирательном участке № 900069 в столице Польши украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать.

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Фотографии с изображением хода голосования в Варшаве опубликовал на своей странице в Facebook чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Отметим, что на балконе здания украинского посольства, где проходит голосование за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады, вывесили баннер в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, крымского режиссера, осужденного в России по обвинению в терроризме.

Всего в заграничном избирательном округе открылось 102 избирательных участка. Больше всего их в Германии — пять, по четыре — в США, Польши и Италии, по три — в Канаде, Испании и Турции. В России избирательные участки для голосования закрыты.

Ранее всего голосование за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады началось в посольстве Украины в Австралии. По состоянию на 9.00 по киевскому времени в Канберре проголосовало 50 граждан Украины.

Напомним, что «Ракурс» следит за ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года.