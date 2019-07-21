Выборы депутатов Верховной Рады: хроника событий (ОБНОВЛЯЕТСЯ)https://racurs.ua/n124518-vybory-deputatov-verhovnoy-rady-hronika-sobytiy-obnovlyaetsya.htmlРакурс
Парламентские выборы в Украине стартовали в 8.00 воскресенья, 21 июля. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00. Сразу после их закрытия появятся предварительные результаты волеизъявления украинцев (данные экзит-полов), а затем первые официальные данные обнародует Центральная избирательная комиссия. «Ракурс» следит за ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года.
8.27 — более 700 испорченных бюллетеней обнаружили на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынском Житомирской области.
8.25 — в Бахмуте члены комиссии подписали незаполненные протоколы голосования до начала выборов. Чтобы скрыть нарушение, они облили протоколы чернилами
8.00 — на избирательных участках в Украине стартовало голосование за кандидатов в народные депутаты.
7.44 — «режим тишины» на Донбассе установлен 21 июля с 00 часов 01 минут по киевскому времени, но на вражеские обстрелы ВСУ обещали адекватно отвечать.
7.20 — Верховный суд отменил решение об обязательной регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко на выборах в Верховную Раду. О этом в ночь перед выборами напомнил Центризбирком.
Выбирать будущих нардепов будут из более 2700 человек в списках 22 политических партий, зарегистрированных для участия во внеочередных выборах в Раду. Они претендуют на 225 депутатских мандатов в многомандатном избирательном округе. Еще почти 3200 кандидатов баллотируются в 199 одномандатных мажоритарных округах. Более половины из них — это самовыдвиженцы, а остальные — партийные.
Таким образом украинский избиратель получит на участке два бюллетеня для голосования. Бюллетень по многомандатному округу насчитывает 22 партии, номер каждой из них определялся жеребьевкой ЦИК. В одномандатных мажоритарных округах все бюллетени будут уникальными, поскольку число кандидатов в нардепы в каждом округе разное.
В Украине действует смешанная избирательная система, поэтому половина нардепов будет избрана по партийным спискам, а еще половина — в мажоритарных округах. Чтобы пройти в Раду, партии должны преодолеть барьер в 5% голосов избирателей. А в мажоритарных округах кандидатам необходимо набрать большинство голосов.
Какие партии участвуют в выборах
ЦИК зарегистрировал для участия в парламентских выборах в Украине 22 политические партии, которые в избирательном бюллетене расположены в следующем порядке:
- «Оппозиционный блок»;
- «Сила и Честь»;
- ВО «Батькивщина»;
- «Патриот»;
- «Сила людей»;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
- «Партия зеленых Украины»;
- ВО «Факел»;
- «Самопомощь»;
- «Европейская солидарность»;
- «Украинская стратегия Гройсмана»;
- «Гражданская позиция»;
- «Социальная справедливость»;
- «Слуга народа»;
- «Сила права»;
- «Радикальная партия Ляшко»;
- «Партия Шария»;
- «Голос»;
- «Независимость»;
- «Аграрная партия Украины»;
- ВО «Свобода»;
- «Движение новых сил Михаила Саакашвили».
Когда заработает Верховная Рада IX созыва
Всего в новую Верховную Раду в этом году должны избрать 425 депутатов. До 5 августа ЦИК обязан установить результаты выборов, а до 10 августа — официально их обнародовать. В период с 31 августа по 9 сентября парламент IX созыва должен собраться на первое пленарное заседание.
Конституционные требования к кандидатам
Народным депутатом Верховной Рады может стать гражданин Украины, которому на день выборов исполнился 21 год, с правом голоса, проживающий на украинской территории в течение последних 5 лет, а также без не непогашенной судимости за совершение умышленного преступления.
Также кандидаты в нардепы вносят в ЦИК предусмотренный законом залог. Партия, которая выдвигает избирательный список кандидатов в общегосударственном округе, вносит 4 млн 173 тыс. грн залога. Желающие стать кандидатами в нардепы в одномандатном округе вносили 41 тыс. 730 грн залога.
Сколько стоят парламентские выборы
Центризбирком предусмотрел на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду около 2 млрд грн. Эти средства должны были потратить на печать бюллетеней для голосования, закупку пакетов со специальной системой защиты, изготовление и доставку пломб и журналов для регистрации документов.
Как известно, выборы в Верховную Раду Украины проводятся каждые пять лет в последнее воскресенье октября. Очередные парламентские выборы планировались 27 октября 2019 года. Однако после победы на президентских выборах весной этого года Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента VIII созыва и назначении досрочных выборов нардепов. Такое решение Зеленский объяснил низким доверием украинцев к Раде и отсутствием в ней коалиции. После этого парламентские выборы были перенесены на 21 июля.
Также стоит напомнить, что среди главных привилегий народных избранников — гарантированная Конституцией депутатская неприкосновенность, обещания об отмене которой активно циркулируются накануне каждых выборов в Украине.