Выборы новых депутатов Верховной Рады: хроника событий / Фото: Ракурс

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Ракурс

Парламентские выборы в Украине стартовали в 8.00 воскресенья, 21 июля. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00. Сразу после их закрытия появятся предварительные результаты волеизъявления украинцев (данные экзит-полов), а затем первые официальные данные обнародует Центральная избирательная комиссия. «Ракурс» следит за ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

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8.27 — более 700 испорченных бюллетеней обнаружили на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынском Житомирской области.

8.25 — в Бахмуте члены комиссии подписали незаполненные протоколы голосования до начала выборов. Чтобы скрыть нарушение, они облили протоколы чернилами

8.00 — на избирательных участках в Украине стартовало голосование за кандидатов в народные депутаты.

7.44 — «режим тишины» на Донбассе установлен 21 июля с 00 часов 01 минут по киевскому времени, но на вражеские обстрелы ВСУ обещали адекватно отвечать.

7.20 — Верховный суд отменил решение об обязательной регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко на выборах в Верховную Раду. О этом в ночь перед выборами напомнил Центризбирком.

Выбирать будущих нардепов будут из более 2700 человек в списках 22 политических партий, зарегистрированных для участия во внеочередных выборах в Раду. Они претендуют на 225 депутатских мандатов в многомандатном избирательном округе. Еще почти 3200 кандидатов баллотируются в 199 одномандатных мажоритарных округах. Более половины из них — это самовыдвиженцы, а остальные — партийные.

Таким образом украинский избиратель получит на участке два бюллетеня для голосования. Бюллетень по многомандатному округу насчитывает 22 партии, номер каждой из них определялся жеребьевкой ЦИК. В одномандатных мажоритарных округах все бюллетени будут уникальными, поскольку число кандидатов в нардепы в каждом округе разное.

В Украине действует смешанная избирательная система, поэтому половина нардепов будет избрана по партийным спискам, а еще половина — в мажоритарных округах. Чтобы пройти в Раду, партии должны преодолеть барьер в 5% голосов избирателей. А в мажоритарных округах кандидатам необходимо набрать большинство голосов.

Какие партии участвуют в выборах

ЦИК зарегистрировал для участия в парламентских выборах в Украине 22 политические партии, которые в избирательном бюллетене расположены в следующем порядке:

«Оппозиционный блок»; «Сила и Честь»; ВО «Батькивщина»; «Патриот»; «Сила людей»; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия зеленых Украины»; ВО «Факел»; «Самопомощь»; «Европейская солидарность»; «Украинская стратегия Гройсмана»; «Гражданская позиция»; «Социальная справедливость»; «Слуга народа»; «Сила права»; «Радикальная партия Ляшко»; «Партия Шария»; «Голос»; «Независимость»; «Аграрная партия Украины»; ВО «Свобода»; «Движение новых сил Михаила Саакашвили».

Когда заработает Верховная Рада IX созыва

Всего в новую Верховную Раду в этом году должны избрать 425 депутатов. До 5 августа ЦИК обязан установить результаты выборов, а до 10 августа — официально их обнародовать. В период с 31 августа по 9 сентября парламент IX созыва должен собраться на первое пленарное заседание.

Конституционные требования к кандидатам

Народным депутатом Верховной Рады может стать гражданин Украины, которому на день выборов исполнился 21 год, с правом голоса, проживающий на украинской территории в течение последних 5 лет, а также без не непогашенной судимости за совершение умышленного преступления.

Также кандидаты в нардепы вносят в ЦИК предусмотренный законом залог. Партия, которая выдвигает избирательный список кандидатов в общегосударственном округе, вносит 4 млн 173 тыс. грн залога. Желающие стать кандидатами в нардепы в одномандатном округе вносили 41 тыс. 730 грн залога.

Сколько стоят парламентские выборы

Центризбирком предусмотрел на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду около 2 млрд грн. Эти средства должны были потратить на печать бюллетеней для голосования, закупку пакетов со специальной системой защиты, изготовление и доставку пломб и журналов для регистрации документов.

Как известно, выборы в Верховную Раду Украины проводятся каждые пять лет в последнее воскресенье октября. Очередные парламентские выборы планировались 27 октября 2019 года. Однако после победы на президентских выборах весной этого года Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента VIII созыва и назначении досрочных выборов нардепов. Такое решение Зеленский объяснил низким доверием украинцев к Раде и отсутствием в ней коалиции. После этого парламентские выборы были перенесены на 21 июля.

Также стоит напомнить, что среди главных привилегий народных избранников — гарантированная Конституцией депутатская неприкосновенность, обещания об отмене которой активно циркулируются накануне каждых выборов в Украине.