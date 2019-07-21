Нарушения на выборах: в МВД назвали самые проблемные регионы и партии. Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/n124544-narusheniya-na-vyborah-v-mvd-nazvali-samye-problemnye-regiony-i-partii-karta.html

Ракурс

Нарушения на выборах в Верховную Раду, которые проходят 21 июля, фиксирует полиция. По состоянию на 11.00 их насчитали почти 400. В Министерстве внутренних дел назвали самые проблемные регионы.

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В Украине по состоянию на 11.00 зафиксированы 382 сообщения, связанные с избирательным процессом. Речь идет о незаконной агитации, препятствовании осуществлению избирательного права, конфликтах, подкупах избирателей и повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на советника министра Зоряна Шкиряка.

Лидерами в нарушениях на парламентских выборах, по словам Шкиряка, являются 12 регионов:

Донецкая область — 61;

Днепропетровская область — 45;

Запорожская область — 38;

город Киев — 29;

Херсонская область — 27;

Черниговская и Одесская области — по 20;

Луганская область — 18;

Николаевская область — 16;

Кировоградская область — 14;

Киевская и Харьковская области — по 12.

Правоохранители составили два административных протокола, а одно дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Между тем, о незаконной агитации в день выборов информируют и активисты из «Комитета избирателей Украины» на странице своей организации в Facebook.

По оценке наблюдателей, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени трех политических партий:

«Слуга народа»;

«Оппозиционная платформа — За жизнь»;

«Оппозиционный блок».

Кроме этого, распространяются незаконные материалы от имени ряда кандидатов в одномандатных округах и от имени еще пяти политических сил. Это Аграрная партия Украины, ВО «Свобода», «Голос», «Европейская Солидарность», ВО «Батькивщина».

Кроме сообщений о явных агитационных материалах, активисты КИУ также информируют еще и о скрытой агитации.

В частности, в селе Шатава Хмельницкой области члены участковой избирательной комиссии № 680348 имеют прикрепленные к одежде значки с изображением подсолнечника, являющегося элементом символики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Также отмечается, что наблюдатели от партии «Слуга народа» часто одеты в брендированные футболки партийных цветов данной политической силы. Кроме этого, у них имеются видеокамеры.

Напомним, что «Ракурс» следит за ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года.