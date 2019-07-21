Нарушения на выборах: в МВД назвали самые проблемные регионы и партии (КАРТА)https://racurs.ua/n124544-narusheniya-na-vyborah-v-mvd-nazvali-samye-problemnye-regiony-i-partii-karta.htmlРакурс
Нарушения на выборах в Верховную Раду, которые проходят 21 июля, фиксирует полиция. По состоянию на 11.00 их насчитали почти 400. В Министерстве внутренних дел назвали самые проблемные регионы.
В Украине по состоянию на 11.00 зафиксированы 382 сообщения, связанные с избирательным процессом. Речь идет о незаконной агитации, препятствовании осуществлению избирательного права, конфликтах, подкупах избирателей и повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на советника министра Зоряна Шкиряка.
Лидерами в нарушениях на парламентских выборах, по словам Шкиряка, являются 12 регионов:
- Донецкая область — 61;
- Днепропетровская область — 45;
- Запорожская область — 38;
- город Киев — 29;
- Херсонская область — 27;
- Черниговская и Одесская области — по 20;
- Луганская область — 18;
- Николаевская область — 16;
- Кировоградская область — 14;
- Киевская и Харьковская области — по 12.
Правоохранители составили два административных протокола, а одно дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Между тем, о незаконной агитации в день выборов информируют и активисты из «Комитета избирателей Украины» на странице своей организации в Facebook.
По оценке наблюдателей, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени трех политических партий:
- «Слуга народа»;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
- «Оппозиционный блок».
Кроме этого, распространяются незаконные материалы от имени ряда кандидатов в одномандатных округах и от имени еще пяти политических сил. Это Аграрная партия Украины, ВО «Свобода», «Голос», «Европейская Солидарность», ВО «Батькивщина».
Кроме сообщений о явных агитационных материалах, активисты КИУ также информируют еще и о скрытой агитации.
В частности, в селе Шатава Хмельницкой области члены участковой избирательной комиссии № 680348 имеют прикрепленные к одежде значки с изображением подсолнечника, являющегося элементом символики партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Также отмечается, что наблюдатели от партии «Слуга народа» часто одеты в брендированные футболки партийных цветов данной политической силы. Кроме этого, у них имеются видеокамеры.
Напомним, что «Ракурс» следит за ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года.